Det kan man lave, når alt er lukket ned

14. marts 2020

Rigtigt mange er sendt hjem. Raske mennesker er for at mindske smitterisikoen blevet bedt om at holde sig hjemme.

Der er tale om 14 dage, hvor alt, som ikke er livsnødvendigt er lukket ned. Man kan ikke tage på biblioteket, koncerter og teatre er lukket ned. Fitnesscentre og sportsklubber holder pause. Hvad kan man så få tiden til at gå med, når Sundhedsstyrelsen og Statsministeren anbefaler at undgå andre mennesker for at undgå at blive smittet - eller sprede smitte, hvis man selv har fået den?

- Vi er på statsministerens hold her, så vi opfordrer folk til at passe på sig selv. Blive hjemme og spille ludo og se Netflix, lyder det fra Greve Kommunes kommunikationsansvarlige, Anne Pihl, som erkender at 14 dage hurtigt kan blive lang tid, hvis man bare skal rykke rundt med små brikker eller se tv med familien. Hun nævner læsning, men da bibliotekerne også er lukkede, henviser hun til bibliotekernes online bogreol:

- Vi har spurgt, om man ikke kan skrue op for antallet af lån, man kan lave på eReolen, så man kan låne mere end fire bøger. Det har jeg fået at vide, kan lade sig gøre, og man kan nu låne otte per måned, forklarer hun og håber, at flere bøger på eReolen kan tage toppen af kedsomheden.

Gå en tur - men hold afstand Derudover må man jo gerne bevæge sig ud - man skal bare overveje hvordan, og hvordan man undgår smitterisici.

- Vi har dejlige steder at gå her i Greve. Jeg kan anbefale Hundigeparken, som ikke mange kender, men som er et dejligt sted. Stranden kender folk, men den kan også bruges, man skal bare huske at holde afstand til andre mennesker, siger Anne Pihl.

Personligt overvejer hun, at begynde at træne til Royal Run, som hun har meldt sig til.

- Når kommunikationsbehovet på kommunen bliver lidt mindre, så vil jeg bruge lidt tid på at løbetræne, siger hun og fortæller, at det selvfølgeligt også er en mulighed for folk, at bruge nedlukningen til at komme lidt i form - igen, hvis man kan følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at undgå smitten.