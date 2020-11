Det grønne strøg skal udvides i Vallensbæk. Sådan lyder planerne. Presseillustration

Det grønne strøg udvides med bæredygtige initiativer

Sydkysten - 27. november 2020

Det grønne strøg føres videre hele vejen fra Stationstorvet til stranden, det udstyres med formidlingsstationer, og der skal etableres en regnvandssø. Det er nogle af tiltagene i det projektforslag om Strandengen, som Vallensbæks kommunalbestyrelse netop har godkendt.

Ved at føre det grønne strøg videre til stranden og havnen får vi skabt en sammenhæng mellem by og strand. Der er lagt vægt på at skabe en oplevelsesrig rute, som gradvist ændrer sig fra et urbant miljø ved stationstorvet til et naturligt miljø ved stranden.

- Vallensbæk er en grøn kommune. 47% af vores kommune består af grønne arealer, og vi har en ambition om, at man skal bruge de grønne områder. Med et grønt strøg fra by til strand er jeg sikker på, at vi får mange borgere, der vil benytte strandengen og stranden meget mere, siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk.

Stien ned langs strandengen bliver ikke bare en sti. Kommunen gør plads til tre formidlingsstationer undervejs på stiens forløb, som blandt andet gør Vallensbæk-borgerne og andre fodgængere klogere på klimasikring, Strandparkens historie og naturen. Derudover vil der være mindre oplevelsesstier, som udfordrer sanserne.

Når man klimasikrer, betyder det, at man tilpasser samfundet og omgivelserne til de klimaændringer, som man forventer, der kommer i de følgende år.

I samarbejde med HOFOR etablerer Vallensbæk Kommune et klimasikringsprojekt, som er en regnvandssø i den nordlige del af strandengen. Den skal beskytte de omkringliggende boligområder i den sydlige del af Vallensbæk mod oversvømmelse ved ekstremregn.

Den nye del af det grønne strøg, som skal løbe ned ad strandengen, vil også fungere som dæmning for regnvandssøen. Det betyder, at vi med stien kan styre vandet, så det løber til Ringebæk Sø fremfor til de omkringliggende huse.

Ikke nok med at der klimasikres og gåturen fra by til strand laves til en formidlingstur, så prøver kommunen også at gøre plads til padder, tudser og vandinsekter.

Tæt ved stien laves et paddeskrab. Det er et lavvandet vandhul, som forventes at tiltrække padder, tudser og vandinsekter. Der bliver ført en træbro ud over paddeskrabet og bygget en mindre platform, hvorfra skoleklasser og andre interesserede kan studere livet i vandet på nært hold.