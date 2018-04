Eleverne klarer sig godt, de trives i skolen og en større del af undervisningen varetages i dag af lærere, der har kompetencerne til at undervise i de enkelte fag. Det er nogle af konklusionerne i den kvalitetsrapport, der netop er blevet godkendt af byrådet mandag aften.

Det går godt for skolerne i Solrød

Sydkysten - 01. april 2018 kl. 05:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ny kvalitetsrapport på folkeskoleområdet konkluderer, at Solrød Kommunes folkeskoler udvikler sig positivt. Blandt andet indtager kommunens folkeskoler nu en samlet 7. plads på landsplan målt på karaktergennemsnit.

Eleverne klarer sig godt, de trives i skolen og en større del af undervisningen varetages i dag af lærere, der har kompetencerne til at undervise i de enkelte fag.

Det er nogle af konklusionerne i den kvalitetsrapport, der netop er blevet godkendt af byrådet mandag aften.

Og som om det ikke var nok, så indtager kommunens tre folkeskoler nu en samlet 7. plads på landsplan målt på karaktergennemsnit, mod en 14. plads sidste år. Det glæder naturligvis Kim Sunesen (V), der er formand for Familie- og uddannelsesudvalget i Solrød Kommune:

- Kvalitetsrapporten viser, at vores folkeskoler udvikler sig i en positiv retning. Selvom vi i forvejen lå fint placeret i forhold til landsgennemsnittet, så har der også været steder, hvor vi har kunnet forbedre os - og det er vi indtil videre lykkedes med. Det kan vi takke vores engagerede lærere og ledere for på skolerne, som er dem, der bærer det største ansvar, siger Kim Sunesen.

Selvom de tre folkeskoler i Solrød Kommune generelt har klaret sig godt, lå skolerne samlet under den nationale målsætning for den såkaldte kompetencedækning - altså hvor meget af undervisningen, der varetages af lærere med de rette uddannelser eller kompetencer. Men en øget indsats har nu sendt Solrød Kommunes kompetencedækning op på 86,8 procent mod den nationale målsætning på 80 procent.

De positive resultater får dog ikke byrådet til at hvile på laurbærrene:

- Selvom jeg glæder mig over resultaterne, må vi ikke læne os tilbage og stille os tilfredse. Vi har et mål om, at 90 procent af undervisningen skal varetages af lærere med de relevante kompetencer, siger Kim Sunesen og fortsætter:

- Derudover ligger der også en opgave i at gøre de længere skoledage mere varierede og motiverende ved at arbejde med åben skole, understøttende undervisning, motion, fordybelse og lektiehjælp. Det er et af de mål, vi ligesom resten af landet fortsat er et stykke fra at nå, men som vi har et stort fokus på, fortæller Kim Sunesen.

Tidligere er lignende kvalitetsrapporter blevet udarbejdet med to års mellemrum, men et ønske om at kunne følge udviklingen endnu tættere har nu betydet, at rapporten udarbejdes hvert år.

