Det bliver ikke til kortere skoledage i Vallensbæk

Sydkysten - 18. juni 2019 kl. 14:30 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vallensbæk: Det var til bifald fra forældrene, at skoleleder Jens Peder Gregersen kunne fortælle, at børnene i 1. til 3. klasse på Pilehaveskolen ville få kortere skoledage efter sommerferien.

Men det skulle vise sig, at han var lidt for tidligt ude med sin udmelding, for selvom den nye folkeskolelov giver mulighed for at forkorte skoleugen med to og en kvart time for de mindste klasser, så har kommunens børne- og kulturudvalg besluttet at holde fast i skoleugens længde i det kommende skoleår.

- Jeg er ked af, at jeg ikke kan leve op til det løfte, jeg gav forældrene, men det er ikke op til mig at afgøre, siger Jens Peder Gregersen.

- Jeg var overbevist om, at det ville falde på plads, da jeg holdt møde med forældrene. Derfor har jeg også skrevet ud og undskyldt overfor dem.

Skuffede forældre

En af dem, der var til mødet var Jonas Rasmussen, og han glædede sig, ligesom de øvrige forældre, over udmeldingen.

- Det var virkelig populært, da han fortalte det. Det er sjældent, at folk klapper til et skoleorienteringsmøde, men det gjorde forældrene her, husker han.

Han er mildest talt skuffet over, at Vallensbæk Kommune har valgt status quo-løsningen.

- For mig handler det om frihed til selv at vælge, hvad man bruger tiden på. Har børnene fri fra skole kan de gå i SFO, men de kan også hentes tidligt af forældre og bedsteforældre, siger Jonas Rasmussen, der selv er skoleleder i Solrød Kommune.

Usikker finansiering

Der er to årsager til, at børne- og kulturudvalget har valgt at fortsætte med 1200 årlige skoletimer, når man kan nedsætte til 1110. Det handler om økonomien og kvaliteten, forklarer udvalgets formand, Morten Schou Jørgensen (K).

- Undervisningen skal stadig have høj kvalitet, og vi vil gerne være sikre på, at kvaliteten stadig er der, når timetallet sættes ned, siger han.

Derudover forklarer han, at der er usikkerhed omkring finansieringen. For når børnene ikke er i skole er det nødvenigt at åbne fritidsordningerne.

Det vil koste en million kroner per skoleår at holde åbent i 90 timer ekstra, og det er usikkert, hvor de penge skal komme fra.

I aftaleteksten omkring folkeskoleloven fremgår det dog, at der er taget højde for finansieringen af den ekstra åbningstid, men ifølge Morten Schou Jørgensen er der stadig forhandlinger omkring den endelige finansiering i gang.

S vil have kortere dage

Søren Wiborg (S), der også sidder i børne- og kulturudvalget, var ikke enig i beslutningen, og han har et bud på, hvor pengene kan komme fra. Det er nemlig billigere at holde åbent i sfo, end det er at have undervisning i klasserme.

- Vi kunne bruge de penge, vi sparer på undervisningen, til at holde åbent i sfo'erne. Overskuddet kan vi så bruge på at forbedre kvaliteten af de timer, som børnene er i skole, siger Søren Wiborg.

Derfor har socialdemokraten taget sagen op i økonomiudvalget, som skal drøfte sagen på mødet 19. juni.

Penge er måske låst

Men det er ikke sikkert, at kommunen kan bruge pengene på at holde sfo'erne åbne, eller om besparelsen skal gå til forbedring af undervisningen, forklarer Morten Schou Jørgensen.

- Vi har sendt et spørgsmål til ministeriet for at få at vide, om vi bliver kompenseret for den udvidede åbningstid allerede i dette skoleår, eller om vi selv skal betale. Det afventer vi stadig svar på, siger han.

- Vi vil ikke risikere at betale for noget, som vi ikke er sikre på at få igen.

Omvendt forholder det sig hos Søren Wiborg, der er klar til at forkorte skoledagene, uanset om kommunen bliver kompenseret.

- Så må vi selv finansiere den million kroner, som det vil koste at holde kommunens sfo'er åbne i en halv time ekstra om dagen i det kommende skoleår. Kommunens forældrene har regnet med kortere skoledage, efter loven blev forhandlet på plads, og det synes jeg, vi skal leve op til. Også selvom det koster i kommunekassen, siger han.

Han regner også med at tage sagen op i byrådet, når der er møde 26. juni.