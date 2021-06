Glaget kunne ikke hejses, da et andet flag var sømmet fast til flagstangen. Men det blå flag blev foldet ud af Robert Lux (tv), Emma og Malte (de to børn) og borgmester Henrik Rasmussen (K), og efterfølgende vist frem. Borgmesteren forsikrede, at flaget kommer op hurtigst muligt. Foto: Søren Schaadt Larsen

Det blå flag blev vist frem i Vallensbæk

Sydkysten - 05. juni 2021 kl. 15:17 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen

Det varme vejr har ramt Danmark og kalenderen siger juni. Sommeren banker kraftigt på, og lørdag formiddag blev endnu et sommertegn fundet frem i Vallensbæk - det blå flag.

- Vi plejer at holde en lille ceremoni hvert år, hvor vi hejser flaget. Det er grundlovsdag klokken 10, lyder det fra borgmester Henrik Rasmussen (K).

Et par håndfulde mennesker er mødt op til ceremonien, og for dem er det en fast tradition at se det blå flag stryge til tops:

- Normalt tager vi også ud og bader bagefter, men det har vi desværre ikke tid til i dag, forklarer en kvinde.

- Vi plejer at komme her. Det blå flag betyder for os, rent vand og åbningen af badesæsonen, siger Robert Lux fra Vallensbæk.

Også Dorte, som bor lige i nærheden, var mødt op sammen med sine børnebørn, Malte og Emma på seks og syv år. De blev hurtigt udpeget til at hjælpe borgmesteren med at hejse flaget.

Så langt nåede de dog aldrig, da det viste sig, at det andet blå flag i flagstangen var sømmet fast, og derfor ikke kunne komme ned. I stedet valgte borgmesteren, sammen med Robert Lux, Malte og Emma at folde det blå flag ud, så man - om ikke andet - kunne se, at det var der. Og det var måske det vigtigste i denne sammenhæng:

- Det blå flag betyder jo rent vand, og når det bliver fundet frem, betyder det, at sommeren begynder, siger Dorte.

En del af traditionen er, at børnene får en is, og de lidt ældre enten får sig en is eller en øl, og det var også tilfældet her. Borgmesteren kunne dog ikke selv deltage, da han skulle til begravelse ved Poul Schlüter. Inden da nåede han lige at kommentere det blå flag:

- Vi er stolte over, at vi en strand, der lever op til standarderne med det blå flag.