Derfor hamstrer folk toiletpapir

Ifølge mediet Insideedition.com handler det om kontrol: Eksperter, de har talt med, siger, at det folk samler lagre af toiletpapir fordi det giver dem en følelse af komfort og kontrol. Bare det at se de hvide bløde ruller, giver dem tryghed i, at de ikke behøver gå ud i gaderne, hvor de risikerer at blivet ramt af virussen. Sådan lyder svaret fra psykoanalytiker Dr. Bethany Marshall til mediet.