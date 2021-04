Plejeboligerne Højstruphave havde bestilt en pølsevogn til at komme og servere lidt godt til de ældre.

Der var mange ting at fejre, da pølsevogn gæstede plejecenter

I år er det 100 år siden, at et af de danske nationalklenodier, pølsevognen, for første gang rullede ud. Det blev fejret forleden i plejeboligerne Højstruphave i Vallensbæk.