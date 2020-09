Der lukkes for varmen og det varme vand

Lukningen skyldes, at Ishøj Varmeværk skal have udskiftet fire hovedventiler flere forskellige steder i jorden. Planlægningen af arbejdet er blevet forsinket pga. corona-situationen.

- Vi beklager det korte varsel af lukningen. Ved at gøre arbejdet nu, generer vi vores fjernvarmekunder mindst muligt, da fyringssæsonen endnu ikke er begyndt. Samtidig kan vi nøjes med at lukke en enkelt dag i stedet for to, da vi samtidig med udskiftningen af ventilerne kan få et nyt byggeri på Ørnekærsvænge tilsluttet fjernvarme, siger Kim Larsen, driftschef på Ishøj Varmeværk.