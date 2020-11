Se billedserie Vinderne blev Maria D, Alberta og Victor L med deres flotte kage.

Der gik kage i den på gymnasiet

Sydkysten - 14. november 2020

Det er ikke kun på landsdækkende tv, at der dystes i kunsten at bage kager. En gruppe lærere på Solrød Gymnasium havde nemlig besluttet sig for at byde eleverne i den nye 1.z-klasse velkomne med en stor bagedyst. Udfordringen bestod dog ikke blot i at bage og pynte en særlig smuk og velsmagende kage, men også i at arbejde med at forstå forudsætningerne for den særlige opskrift, som klassen fik udleveret.

I dansk undersøgte man kogebogens særlige genretræk, mens man i historie gik til kilderne for at se, hvad forskellige kogebøger fortæller om deres samtid. I matematik regnede klassen på de meget særlige enheder, som opskriften var angivet i. Det kostede fx nogle overvejelser at regne ud, hvor mange æg opskriften lagde op til med sin angivelse om (x-y)2 -x(x-2y) -y2 + ½(6+2) æg. På samme måde skulle volumenudvidelserne ved hævning beregnes, inden man kunne vælge en passende størrelse til kageformen.

Den nystartede klasse har udover matematik også fysik og kemi, og derfor skulle ovnens nyttevirkning beregnes, så kagerne kunne blive ordentlig afbagte, ligesom forskellige kemiske hævemidlers egenskaber blev undersøgt, inden de blev afprøvet. Til sidst skulle kagerne selvfølgelig bages og pyntes med valgfrie og hemmelige smagsingredienser, og særligt en af kagerne aspirerede også til at deltage i tv-versionens Bagedyst. Det skrappe dommerpanel med rektor Bjarne Thams som overdommer var dog heller ikke i tvivl. De de bedømte de færdige kreationer på baggrund af udseende, smag og konsistens, blev vinderne Maria D, Alberta og Victor L med deres flotte kage nummer 4.

Tværfaglighed kan bruges til mange ting og altså også til at lære hinanden at kende i en ny naturvidenskabelig gymnasieklasse. Som klassens kemi-lærer Henrik Brinkmann Olsen siger det: - Det er sjovt, når det lykkes at undersøge, hvordan forskellige fag går til det samme emne. De siger jo alle noget om den samme virkelighed, men ud fra helt forskellige perspektiver. Og så var 1.z's store bagedyst en sjov og hyggelig måde at lære hinanden og fagene lidt at kende på.

Tværfaglighed og det gode samarbejde kommer klassen til at møde i nye former igennem hele deres studietid på Solrød Gymnasium, men om de har fået en særlig smag for kageordninger må tiden vise.