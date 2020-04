Den gamle DSB-kiosk i Solrød Center skal rives ned. Foto: FROM

Den sorte kasse skal væk

Sydkysten - 03. april 2020 kl. 15:37 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solrød Center står overfor en tiltrængt forskønnelse for millioner. Belægningen på pladsen ved og foran Solrød Bibliotek og Kulturhus skiftes nu ud, og den sorte bygning, som rummede den gamle DSB-kiosk, rives ned til sommer.

Et enigt byråd vedtog at sætte 1,4 mio. kroner af til nedrivning af den gamle DSB-kiosk. Samtidig vedtog et flertal i byrådet at bruge 3,25 mio.kr til at skifte belægningen på den del af pladsen foran Solrød Bibliotek og Kulturhus, hvor de nye cykelstativer og træer er placeret, og hvor der er problemer med vandpytter og ujævn belægning.

- Den nuværende belægning er nået udløbsdatoen, kom det tørt fra Venstres Lene Stevnhoved, som fortsatte i samme vendinger omkring DSB-bygningen.

- Den er ikke nogen fryd for øjet. Så det vil være et løft for centret at komme af med den dystre bygning.

Det synspunkt var der bred enighed om hos partier og lister. Og Bo Nygaard Larsen, Det Radikale Venstre, slog det fast - efter nik fra alle de lokale politikere på byrådsmødet, der foregik over Skype:

- Den sorte kasse skal simpelthen væk, sagde han.

Mens der var bred enighed om at få jævnet den sorte cigarkasse-agtige bygning med jorden, så var timingen omkring ny belægning forkert ifølge Emil Blücher fra Liberal Alliance, der som den eneste stemte mod nye fliser.

- På den ene side er det et meget sympatisk forslag, men når man kigger på helhedsplanen for området, så er det i den forkerte rækkefølge. Derfor kan jeg ikke støtte indstillingen, sagde han og uddybede:

- Centret har brug for, at vi aktivt arbejder med det. Men jeg mener, at det her er det forkerte fokus. Jeg tror ikke, at en ny belægning ændrer det store, desværre,

Bo Nygaard Larsen, Det Radikale venstre, mente, at det handlede om at få gjort noget, og at man er nødt til at begynde et sted.

- Centret er vores handels-nerve. Vi har set gennem årene, at det er gået ned ad bakke med færre kunder og butikker. Folk søger andre steder hen. Det kan vi ikke være tjent med som kommune. Hvis man køber ind, så skal det være rart, og vi bliver nødt til at starte et sted, sagde Bo Nygaard larsen og fortsatte:

- Alle er interesseret i et velfungerende center, for vi kan næsten ikke tåle, at flere butikker lukker.

Med renoveringen af pladsen foran bibliotek og kulturhus bindes området sammen med de første 850 m2 af Centergaden, som byrådet i oktober frigav 2,2 mio. kr. til at give et mere bæredygtigt og moderne look med slidstærke natursten og et særligt træplantningssystem, der er specifikt designet til at give gode vækst- og vandingsbetingelser til centeret træer.

Næste etape af renoveringen af centergaden bliver der nu også taget hul på med en bevilling på 25.000 kr. til at lave en plan over det lille byrum, der er mellem den første og anden strækning af Centergaden.

Et flertal i byrådet har også sat 75.000 kr. af til arbejdet med et løft til pladsen foran rådhuset med det store runde springvand, så arealet bliver mere indbydende og i højere grad kan anvendes af både genoptræningscenteret og borgere.

Velfortjent løft

- Vi er mange, der er meget glade for at komme i Solrød Center, men vores hyggelige samlingssted har efterhånden knapt 44 år på bagen, og det trænger derfor også til et velfortjent løft og en opgradering i forhold til fx klimasikring. Samtidig skal vi nytænke byrummene i centeret og særligt springvandspladsen glæder jeg mig meget til at følge udviklingen af, for jeg har allerede haft fornøjelsen af at se nogle af de spændende tanker, som elever på Uglegårdsskolen har gjort sig om pladsens fremtidige brug, forklarede borgmester Niels Hörup (V).

Hele nytænkningen af springvandspladsen kommer bl.a. til at tage afsæt i materiale fra elever fra Uglegårdsskolens innovationslinje, som har arbejdet med, hvordan pladsen kan få nye funktioner. Samtidig bliver en bred gruppe af interessenter inviteret med til at deltage i arbejdet med at forny pladsen.

Efter tidsplanen skal den nye plan for springvandspladsen præsenteres for byrådet i slutningen af 2020.