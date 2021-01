Henrik Koch stopper i Møllebækkens Købmandsgård, der dog har fået nye ejere. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Den gamle købmand lukker - og genopstår Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den gamle købmand lukker - og genopstår

Sydkysten - 27. januar 2021 kl. 05:28 Kontakt redaktionen

Et nostalgisk kapitel i Karlslundes historie er slut, når Møllebækkens Købmandsgård i slutningen af februar takker af og lukker. Det er lidt vemodigt, men den gode nyhed er, at det ikke er helt slut alligevel.

For 18 år siden fik Henrik Koch ideen til at lave en gammel købmandsbutik på den firelængede gård Korporalskroen. Hans farmor havde tidligere haft en lignende butik på Lolland, og han ville genskabe en hyggelig gammel købmand i hende ånd. Det blev til et helt unikt levende museum og butik med kaffemøller, gammeldags bolsjer, trælegetøj, marmelader, julepynt og meget andet sjovt.

- Det er med vemod, at jeg har valgt at lukke butikken, siger den nu 74 årige ejer Henrik Koch og uddyber:

- Men det er blevet tid til at drosle lidt ned, så jeg kan få lidt mere fri.

Helt fri får han dog ikke, for han fortsætter stadig købmandens webshop www.nisse-shop.dk. Her vil man fortsat kunne købe nogle af varerne fra købmanden inkl. gammeldags legetøj, klippeark, samleobjekter, bøger med mere. Samtidig starter han også en sæsonåben julebutik med samme hyggelige stemning som hos købmanden.

Købmanden har nemlig for mange været indbegrebet af jul, og det har betydet et traditionsrigt årligt julebesøg for hele familien. Så selvom købmanden lukker, så bibeholder Henrik Koch fortsat juleudstillingen på første sal. Indgangen bliver flyttet til nabodøren, hvor den nye spændende sæsonbutik åbner til september.

Det er ikke den eneste gode nyhed, for der er allerede fundet en ny lejer til Møllebækkens købmandsgård. Lokalerne overtages af folkene bag Mosehusets købmandshandel i Borup, og de vil køre konceptet videre i samme ånd. Den nye butik forventes åben omkring påske og kommer fortsat til at hedde Møllebækkens købmandsgård.

Frem til den 28. februar er der derfor ophørsudsalg med 50 procent på alle prissatte varer, og alt skal væk inden de nye lejere flytter ind. Selv de mange sjove dekorationsting rundt omkring i butikken er til salg, så kom og giv et bud. Udsalget fortsætter indtil butikken er tømt.

Enkelte af købmandens varer vil blive flyttet til ostebutikken, mens andre af de mest efterspurgte produkter, som for eksempel kaffeblandingerne og saftevandet, vil fortsætte under de nye ejere.

- Det har været nogle helt fantastisk år, og vi er meget rørte over alt den kærlighed vore kunder har give os, siger Henrik Koch og fortsætter:

- Vi vil rigtig gerne sige tusind tak fordi, at de har støttet os i årenes løb og håber meget, at de kommer og siger farvel til os, og hjælper os med at få tømt butikken.

Købmanden har åbent med god afstand alle dage fra 10-15 undtagen mandag, og der er fortsat masser at komme efter på den hyggelige firelængede gård.