Se billedserie Eleverne diskuterede med politikere og andre meningsdannere. Foto: Simon Rossel Holt

Send til din ven. X Artiklen: Den forpligtende frihed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den forpligtende frihed

Sydkysten - 28. oktober 2020 kl. 16:30 Kontakt redaktionen

Livet som ung i Danmark anno 2020 er kendetegnet ved progressivitet, engagement og et frimodigt forhold til autoriteter.

Selvom man som individ skal være sig sine privilegier bevidst, kan man med bred pensel beskrive nutidens gymnasieelevers generation som mere fri og ubunden end nogensinde før.

Friheden lever også i bedste velgående på Greve Gymnasium som en bærende værdi. Særligt ses den i begivenheder som skolerådsmødet, hvor eleverne spiller en hovedrolle og får anledning til at yde indflydelse på rammerne om deres skoleunivers.

Skolerådsmødet afholdes en gang årligt som del af gymnasiets demokratiske liv. Repræsentanter fra den virkelige, professionelle verden lukkes ind på skolen for en dag til en paneldebat, som afholdes for et publikum bestående af elever, hvis spørgsmål dikterer såvel indholdet som udviklingen i diskussionen. Groft forenklet er skolerådsmødet en kortvarig lydforstærker for den unge stemme med henblik på at forme eleverne som helstøbte mennesker, som skal kunne efterleve virkelighedens høje krav.

Den føromtalte frihed har det seneste år været betydeligt indskrænket af coronapandemien for samtlige grupper i samfundet. Ikke mindst som selskabelig ung har man mærket byrden af de forgangne monotone måneder, hvor al social kontakt har begrænset sig til den virtuelle undervisning og sporadiske albuehilsner. På Greve Gymnasium den 7. oktober oplevede det frie liv en renæssance, da godt 120 elever gav deres besyv med i det årlige skolerådsmøde på vegne af deres respektive klasser. Et panel konstitueret af tech- og Kinaekspert, Christina Boutrup, uddannelses- og forskningschef i Dansk Erhverv, Mads Eriksen, Olav Hesseldahl, engagementsdirektør i Ungdomsbureauet, og Jacob Mark, undervisnings- og børneordfører i SF, behandlede spørgsmål fra eleverne knyttet til det centrale emne 'fremtidens gymnasium' ved en debat varetaget af Jacob Fuglsang, Politikens uddannelsesredaktør. Mikrofonen vandrede mellem stolerækkerne i Plenumsalen - som med det ekstremt passende navn dannede ramme om en vigtig, åben diskurs - og symboliserede den moderne unges muligheder for medbestemmelse.

Et arrangement som skolerådsmødet hører under kategorien af privilegier, som frie danske unge er betænkt med. Debatten affødte spørgsmål om optimering af den virtuelle undervisning, virksomhedsbesøg til 3.g-klasser, orientering om videregående uddannelser og sågar det omdiskuterede karakterpres. Disse er alle temaer, som influerer på gymnasieelevers liv og fremtid.

- I har faktisk en moralsk pligt til at bruge jeres viden, jeres idéer og jeres holdninger til noget, som kommer os alle til gode, lød det i rektor Mette Trangbæks velkomst.

- Som 17-årig gymnasieelev er jeg selv så optaget af at få mit eget hamsterhjul til at løbe, at jeg har svært ved at prædike moral for andre i lignende situationer. Alligevel tror jeg, nøglen til at lykkes findes i at kanalisere sin iver og store ambitioner i retning af formål af ædle dimensioner, der løsriver os fra vores isolerede kapløb og tvinger os alle til at løfte blikket og samles, lyder det fra Anne Sofie Rasmussen Marelli, elev i 2i på Greve Gymnasium.

- Vi skal turde eksperimentere med den og drømme stort på fællesskabets vegne, ikke kun fra vores eget ståsted som velstillede mennesker. Endelig skal vi gengælde tillid med proaktivitet, og selvom nogle i den kontekst vil anse skolerådsmødet som en banalitet, er det alt andet end. Mødet er grobund for indflydelse og innovation og en enestående chance for som nuværende elever at formulere fremtiden for kommende elever på Greve Gymnasium, fortsætter hun.