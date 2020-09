Bjarne Witthøft (til venstre) og Dorte Søgaard Schrøder (i midten) ville gerne høre, hvor politikerne stod i forhold til byggeri i to etager på Strandvejen. Foto: Emil Kristensen.

Demonstranter bragte Strandvejen på dagsordenen: Hvor står politikerne i sagen?

Modstandere af lokalplanen var mødt op til byrådsmødet, selvom sagen ikke var til behandling.

Lokalplanerne på Strandvejen var egentlig ikke på dagsordenen, da der mandag aften var byrådsmøde. Alligevel var det netop de kommende lokalplaner, der fyldte mest.

Det skyldtes ikke mindst, at Dorte Søgaard Schrøder og Bjarne Witthøft, der har stået for en underskriftsindsamling, fordi de ikke ønsker, at der kan bygges i to fulde etager, men at der i stedet kan udnyttes en skrå tagetage.

De kunne fortælle, at da de opgjorde underskriftrerne mandag, havde 1176 borgere skrevet under.

Derfor ville nogle af underskriverne gerne have svar på, hvordan kommunen forholdt sig til både underskrifterne såvel som de høringssvar, der er kommet i høringsperioden.

- Jeg ved, at udvalget har læst og er i gang med at læse de mange høringssvar, som er kommet. Vi er klar over, at der er mange modstandere af to etagers byggeri, men der er også mange andre hensyn og interesser, lød det fra borgmester Pernille Beckmann på et af spørgsmålene fra salen.

- Den foregående borgerinddragelse har jo også vist, at der var behov for at lave nogle ændringer i forhold til de tidligere lokalplaner, tilføjede hun, inden hun ridsede op, hvilke ændringer, der er i de nye lokalplaner i forhold til de gamle.

Blandt andet at der kun må bygges i to etager, hvis der er erhverv i stueetagen, og at længderetningen på bygningen i så fald skal være parallel med Strandvejen.

Hvor står politikerne? De nye Strandvejslokalplaner bliver behandlet tirsdag eftermiddag i plan- og udviklingsudvalget, hvor der skal tages endelig stilling til, hvordan lokalplanerne skal se ud.

Derfor ville Dorte Schrøder gerne høre, hvor de forskellige partier stod i forhold til sagen.

- Nu skal vi behandle sagen i morgen, og vi skal have respekt for alle de høringssvar, der er. Men når vi nu bliver tvunget til at afgive et svar, så ønsker jeg, at der kan bygges halvanden etage og ikke i to, som der er lagt op til, lød det fra John T. Olsen (S).

- Nu skal vi kigge de mange høringssvar igennem i morgen, men det er ingen hemmelighed, at Enhedslisten og Socialdemokratiet har stået på samme side i denne sag, og jeg kan sagtens læne mig op ad det, John siger, lød det fra Mehmet Zeki Dogru (EL).

- Nu sidder jeg ikke udvalget, lød det fra Liselott Blixt (DF), da hun blev spurgt.

- Men det gør min partifælle Mortan (Martinsson, red.), og jeg ved, at han vil afvente, til sagen er behandlet i morgen.

- Jeg har det personligt sådan, at jeg ikke er glad for højt byggeri i al almindelighed. Og så synes jeg, at vi skal lytte til borgerne, lød det fra Brigitte Klintskov Jerkel (K).

Liberal Alliances Rigge Nørmark har som udgangspunkt ikke noget imod byggeri i to etager.

- Nu sidder jeg ikke i udvalget, men jeg vil mene, at man sagtens kan bygge pæne huse i to etager, så det vil jeg ikke modsætte mig, sagde hun.

Marc Genning (V), formand for plan- og udviklingsudvalget påpegede, at en underskriftsindsamling og høringssvar ikke er det samme som en afstemning, men at det fungerer som input til politikerne.

- Jeg forstår og anerkender jeres arbejde, men jeg føler også, at den indsats vi har lavet i udvalget har været lidt forgæves, sagde han med henvisning til det arbejde, han og kollegaerne har lavet på.

Han forklarede, at man har lyttet til de mange oprindelige protester og udarbejdet en lokalplan, der i høj grad har taget højde for dem,

Blandt andet er det ikke længere muligt, at udnytte tagetage, så der reelt kan bygges i tre plan, afstand til skel er blevet fordoblet, og der kan ikke bygges etageejendomme langs Strandvejen, hvor der er bolig i både stuen og på førstesalen.

- Jeg kan ikke erindre, at der på noget tidspunkt var snak om, at man kun ønskede bygninger i halvandet plan, sagde han.

- Nu skal vi behandle sagen i morgen, så jeg synes, det er lidt forkert, at jeg skal sidde her og fagudvalgsbehandle sagen, og være 100 procent afklarede med, hvad jeg stemmer for, lød det fra Marc Genning.

Plan- og udviklingsudvalget behandler sagen på mødet tirsdag eftermiddag.