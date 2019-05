Se billedserie Trods halvanden kilometer i drilletillæg var humøret højt.

Deltagerfordobling i Greve Stafetten

Sydkysten - 24. maj 2019 kl. 14:03 Af Steffen Kristiansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For de fleste af de 500 deltagere i den anden udgave af Greve Stafetten, der blev afviklet torsdag, lød løbe- og/eller gådistancen på fem kilometer i stisystemet fra Greve Stadion og ud i området omkring Olsbækken og Rævebakken.

Men ræven holdt sig ikke kun til sin bakke, den tog også plads bag øret hos en gruppe unge, der syntes, det kunne være bare en smule sjovt at drive gæk med motionisterne på den trods alt forårsskønne aften. Nogle af de strategisk placerede små røde flag, der markerede ruten, blev flyttet, og pludselig handlede det ikke kun om fem kilometer, men om seks og en halv.

Det tog lidt tid, før løjerne blev opdaget, primært på grund af nogle løberes undren over, hvor usædvanligt forpustede, de blev af at løbe de fem kilometer, som ellers var velkendt fra den forberedende træning.

- Ja, den drejning havde vi ikke forudset komme. Lidt irriterende var det, men også lidt morsomt. Heldigvis fik vi forholdsvis hurtigt rykket markeringsflagene tilbage til deres oprindelige position, siger Morten Wagner Reynhard fra arrangørgruppen.

Bortset fra det gik det ellers som smurt i forhold til det forventede. Vejret viste sig fra sin bedste side med en kølende brise og drivende skyer, der gav løberne regelmæssig skygge for solen.

Årlig tradition

Bag Greve Stafetten står Idræts- & FritidsSekretariatet i Greve Kommune, der yderligere bakkes op af frivillige fra Greve Trim.

- Sekretariatet har et ønske om at igangsætte og udvikle aktive og sundhedsfremmende tiltag for kommunens borgere, institutioner og lokale virksomheder. Greve Stafetten ligger i tråd med disse ambitioner, og forhåbentlig bliver eventen en årlig tradition, siger sekretariatschef Morten Wagner.

Stafetten er for hold og har primært vist sig at have interesse for virksomheder og institutioner, der benytter lejligheden til styrke det sociale fællesskab.

Greve Stafetten debuterede sidste år med godt 200 deltagere, der var fordelt på hold af fem personer. Det skulle vise sig ikke at være optimalt.

- Stafetten er tænkt som et hele-vejen-rundt, socialt event, hvor der startes med løb og sluttes med fællesspisning til levende jazzmusik. Det viste sig, at ventetiden sidste år blev vel lang for de første stafetdeltagere til de sidste fra holdet var kommet i mål, hvorefter man kunne samles til spisning. Derfor har vi mindsket holdene til tre deltagere, siger idræts- og fritidskonsulent Peter Jul Lange.

Det har måske været medvirkende til den øgede interesse for at deltage. I hvert fald var deltagerantallet i år mere end fordoblet, og fortsætter den tendens, vil Greve Stafetten snart kunne konkurrere på deltagere med det velkendte Sydkystløbet, der har sat 1400 deltagere som maksimum til det årlige løb i marts.

Idrætsfond

- Vi skal dog nå at vokse med som arrangører, så det er ikke en målsætning i sig selv at blive stor. Det skal da også bemærkes, at vi ikke er et profitforetagende. Det skal, om jeg så må sige, bare løbe rundt, også økonomisk, siger Morten Wagner.

Premiereløbet sidste år endte dog med et overskud på 20.000 kroner, der blev sat til side som startkapital til det videre udviklingsarbejde af stafetten. Ud fra almindelig forholdstalsregning ender dette års kontante resultat på et overskud i omegnen af 50.000 kroner.

- De vil gå ubeskåret til den lokale idræt antagelig via en fond, der ventes oprettet, siger Morten Wagner videre.

Årets helt store deltagergruppe kom fra Greve kommune, der stillede med ikke færre end 400 ansatte som deltagere. Kommunen har traditionelt opfordret sine ansatte til at deltage i DHL stafetten i København, men har nu valgt at satse lokalt og i stedet koncentrere sig om Greve Stafetten.

I spidsen for den store gruppe for kommunen stod borgmester Pernille Beckmann (V) og kommunaldirektør Claus Thykjær. Pernille Beckmann, der i løbet repræsenterede sit partis førstehold, tog sidste tur og brugte 34 minutter til at tilbagelægge de fem kilometer, hvilket sammen med holdkammeraternes tider rakte til en samlet 25. plads af de 32 deltagende mixedhold.

Claus Thykjær, der selv dyrker triatlon og dermed stillede til start i topform, løb uden noteret tid, da hans hold "Toppen af poppen" samlet set udgik af løbet. Kommunaldirektøren fik dog en god gang træning ud af sin deltagelse med to runder af fem kilometer.

Skulle det have interesse, kan de samlede resultater fra Greve Stafetten ses på Sportstimings hjemmeside under Greve Stafetten.