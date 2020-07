Se billedserie Lysten til at skrive, den har altid været der, fortæller Lenette Tvernø.

Debutroman om at leve intenst på slap line

Lysten til at skrive har altid været der. Som barn var Lenette Tvernø med sin farmor på arbejde i skoleferierne. Farmoren gjorde rent på en folkeskole i Valby, i mens havde Lenette Tvernø biblioteket for sig selv, og her tilbragte hun med stor fornøjelse de fleste timer.

- Jeg var draget af biblioteket. Der var en særlig andægtig atmosfære, og jeg havde adgang til hele verden igennem bøgerne. Jeg gik på opdagelse i reolerne, satte mig i en læsekrog med den bog, der vakte min interesse og forsvandt ind i dens univers, siger hun.

Trangen til selv at fortælle historier meldte sig tidligt.

- Nogle gange blev min historie nok lidt rigeligt fantasifuld, men folks reaktioner lærte mig en del om både mennesker og om fortælleteknikker. Man kan sige, at jeg researchede i stemninger og observationer op igennem min barndom. At jeg samtidig var enebarn og mest var sammen med voksne, gav mig adgang til en viden om alverdens ting, jeg nok ikke ville have fået ellers, siger Lenette Tvernø

Lysten til selv at skrive har altid været der, men først i 2010 besluttede Lenette sig for at gøre noget, hun ikke havde overvejet før, og det kunne ikke vente.

- Det var en almindelig søndag aften i maj. Jeg ringede til min kusine og fik ja til at låne hendes rygsæk. Om mandagen kontaktede jeg et rejsebureau med speciale i individuelle rejser i Sydamerika. Da samtalen var slut, havde jeg bestilt en rundrejse i det sydlige Peru på egen hånd.

Den beslutning fik en skelsættende og afgørende betydning for, hvor Lenette er i dag. De storslåede Andesbjerge viste sig at være de rette omgivelser til en vandring på de indre linjer, en opdagelsesrejse igennem et opgør med fortiden snarere end en kulturel oplevelse set inde fra en bumlende turistbus.

- Inden jeg tog af sted, havde jeg sat mig for, at jeg ville skrive en bog om turen og mine oplevelser. Jeg fyldte adskillige notesbøger med tanker og skriblerier om alt imellem himmel og jord. Bogstaveligt talt.

At der skulle gå 10 år, inden bogen var færdig, har sin helt egen forklaring.

- Turen til Peru satte gang i processen med at gøre mig fri fra min egen historie især den om min opvækst. Det tog tid. Først for nogle år siden var jeg klar til at skrive Vandrerne.

Da det sidste punktum i manuskriptet var sat i slutningen af 2019, stod det klart for Lenette, at hun ville udgive romanen. Hun efterlyste betalæsere på Facebook og fik mange henvendelser. En af dem var fra komiker og forfatter Thomas Wivel. Det blev starten på et samarbejde, hvor de blandt andet holder foredrag om at rejse og skrive.

Vandrerne udkommer d. 14. august. Den følger hovedpersonen Elin, der efter sin mors død tager på en rejse alene. Allerede i forberedelserne til turen går det op for hende, at hun lever sit liv ud fra, hvad andre ønsker og forventer af hende. Hun kaster sig ind i opgøret med sig selv og sin mor, og romanen følger hende og de tanker, hun gør sig, når hun står over for udfordringer og forhindringer på vejen igennem det barske landskab for at finde sin egen vej. Betagende beskrivelser af Perus alsidige natur og anekdoter fra opvæksten på Vestegnen blandes med refleksioner over fortiden og længslen efter at føle sig elsket.

- Det har været vigtigt for mig, at Vandrerne skulle være en livsbekræftende fortælling med et glimt i øjet. Absurditeten i de situationer, vi nogle gange sætter os selv i, kan virke komisk, og det synes jeg fremhæver dybden i menneskets relation til sig selv og andre på smukkeste vis. Samtidig er den også et opgør med tanken om, at livet kan kontrolleres og planlægges ned til mindste detalje for at undgå ubehagelige overraskelser. Det kan det til en vis grad, og det er også hensigtsmæssigt at have fat i tøjlerne, men det meste af tiden leves livet intenst på slap line.

Der er bogreception søndag 16. august fra 13-16 på Byagerparken 56 i Tune.