Debat: Vi skal have gode trafikforhold uden så meget støj

Debat: Som Konservativ kandidat til Regionsrådet på Sjælland går jeg meget ind for, at vi skal have vejnettet i orden, så vi hurtigst muligt kan komme fra A til B, hvilket for rigtig mange betyder fra hjem til arbejde og retur. For de mange virksomheder betyder det også spildtid, hvis medarbejdere skal bruge for lang tid med lange køer på især motorvejene - så derfor skal vi have hele infrastrukturen på plads - med andre ord: vi skal gøre plads til bilerne. Uanset hvad mange politikere går med af urealistiske drømme, så forsvinder bilerne ikke: de er kommet for at blive.