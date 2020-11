Debat: Parkering ved Karlslunde Station

Hvordan kan man overhovedet tænke på at bygge en 4 etagers boligejendom på en lille grusparkering ved Karlslunde Station.

Nu undersøger man trafikken på Karlslunde Parkvej for at beskytte de bløde trafikanter siger Marc Genning, formand for Plan-og udviklingsudvalget.