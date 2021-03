Send til din ven. X Artiklen: Debat: Arrogant eller selvtilstrækkelig? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Debat: Arrogant eller selvtilstrækkelig?

Sydkysten - 29. marts 2021 kl. 11:23 Kontakt redaktionen

Thomas Klingspor-Bentzen

Skolebesstyrelses- formand ved Hedelyskolen

Som medlem af Skolerådet i Greve ved jeg ikke, om man skal grine eller græde, når Flertallet i byrådet ændrer retningslinjer for klassedannelse.

Det er netop for ikke at komme i situationer, hvor et højtråbende mindretal påvirker en ellers demokratisk beslutningsproces, så der træffes beslutninger, der alene tilgodeser det højtråbende mindretal.

Administrationen og Skolerådet har gennem en længere periode arbejdet med retningslinjer for klassedannelse ved kommunens skoler, så der kommer minimum to spor på hver skole, netop for at tilgodese og garantere læring og trivsel ved den enkelte skole.

Det mener Borgmesteren og hendes partifælder godt, man kan fravige i et valgår. Jeg savner i den grad, at Borgmesteren viser lederskab og følger en logisk rationel indstilling, der tilgodeser flertallet i Greve Nord, i stedet ønsker hun at tilgodese egne interesser.