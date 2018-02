Se billedserie Mette Hedeman vil bestige Kilimanjaro. Tidligere har hun vandret i blandt andet Spanien, Portugal, Italien og Peru. Privatfoto

De sidste skridt mod drømmen

Sydkysten - 21. februar 2018 kl. 14:45 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

'Nu skal det være. Det er tid til at komme afsted.' Sådan var reaktionen fra Mette Hedeman fra Greve, da hun fandt Facebook-gruppen 'Vejen til Kilimanjaro.'

Godt nok havde hun regnet med, at hun først skulle afsted, når hun fyldte 60 år for at give sig selv en anderledes fødselsdagsgave, men så lang tid kunne hun ikke vente.

Derfor er det, borstaveligt talt, noget af et bjerg, som den i forvejen aktive kvinde skal bestige, når hun sammen med 12 andre begiver sig mod Afrikas højeste bjerg fredag.

- Det er en drøm, som jeg altid har haft, siger Mette Hedeman, der har vandret meget i nogle år.

Blandt andet har hun tidligere gået Camino de Santiago på 520 kilometer, mens hun også har krydset grænsen mellem Portugal og Spanien, da hun i foråret i fjor gik ud på en vandretur på 250 kilometer fra Porto til Santiago de Compostela i Nordspanien.

Nu skal hun altså ud på en endnu vildere tur, og forude venter udfordringer, som hun ikke tidligere har været udsat for.

- Det må være så fantastisk at stå på toppen og kigge 360 grader rundt. Det er ikke et bjerg som i Frankrig eller Spanien, siger Mette og understreger, at intet er sikkert i forhold til at lykkes med missionen.

- Ingen ved, om vi kommer derop. Det må tiden vise. Det kommer an på vejr, vind og højdesyge.

Turen er fastsat til at tage en uge. Det vil sige, at Mette og hendes klatrekammerater har afsat fem en halv dag til at komme op i de knapt 5900 meters højde. Temperaturen ventes at svinge fra 20 graders varme ved foden til minus 20 grader på toppen.

- Vi krydser fingre for godt vejr, lyder det fra Mette Hedeman med et grin.

Kendte ikke nogen

Hun meldte sig ind i Facebook-gruppen 'Vejen til Kilimanjaro' uden at kende de andre medlemmer. Siden har hun mødt dem flere gange. Blandt andet var den 13 personers store gruppe for nylig på træningstur i Sverige, hvor deltagerne sov udenfor og prøvede deres udstyr af.

- Vi kommer afsted som en styrket gruppe, der bakker hinanden op, siger Mette Hedeman.

Udover træningsturen til Sverige, er hun fint forberedt, da hun jævnligt vandrer lange ture, mens hun også er hyppig gæst i fitnesscentret. I alt har hun op til turen trænet mellem fire og fem gange ugentligt.

- Højden kan man dog ikke forberede sig på, men jeg har været på vandreture i Peru og Bolivia i 4600 meters højde, hvor der ikke har været de store problemer, siger Mette Hedeman.

Da 13-personers gruppen havde besluttet at tage af sted, blev den kontaktet af 'Climb for charity,' der er et velgørenhedsinitiativ, som flere danskere tidligere har støttet. Selve indsamlingen af midlerne til Børneulykkesfonden foregår blandt andet via virksomhedssponsorater samt de såkaldte højdemetersponsorater, hvor venner, familie og virksomheder kan donere et beløb for hver højdemeter, som Mette bestiger. Derudover er der også mulighed for at donere et enkelt beløb. En del af midlerne går til projektet Legeheltene, der skaber leg og bevægelse for indlagte børn i Danmark. Legeheltene er startet op på H. C. Andersen Børnehospital i Odense, og i februar i år er konceptet også rullet ud på Aarhus Universitetshospital i Skejby samt på Hvidovre Hospital.

- Jeg har sagt ja til at være med i avisen for at hjælpe Børneulykkesfonden. Hvis jeg ikke var med i 'Climb for charity,' ville jeg ikke i avisen. Jeg skal ikke promovere mig selv, siger Mette Hedeman og understreger samtidig, at motivationen til at bestige bjerget kommer fra drømmen, som hun har haft i mange år.

- Målet med turen er at nyde hvert skridt med de mennesker, jeg er sammen med og den fantastiske natur. Det bliver fantastisk at være en del af den historie, som der er om Kilimanjaro, siger Mette Hedeman.

Følg hende og resten af gruppen under opstigningen i Facebook-gruppen 'Vejen til Kilimanjaro.' Læs mere om 'Climb for charity' på www.climbforcharity.dk.

