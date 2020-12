Philip Glad, direktør for Wet Wipes i Vallensbæk, er med til at sikre rene overflader i blandt andet sundheds- væsnet. PR-foto Foto: PiaVsimms

De personer, jeg har omkring mig, stoler jeg 100 procent på

Erhverv. I Vallensbæk ligger virksomheden Wet Wipe, en virksomhed, der har rygende travlt. De producerer engangsløsninger af wipes, blandt andet til sundhedssektoren.

Sydkysten - 20. december 2020 kl. 10:15 Kontakt redaktionen

Vallensbæk: Rene overflader er ikke kun til ære for synet, men også nødvendige, specielt for sundhedsvæsenet. I Vallensbæk Kommune ligger Wet Wipe A/S - en virksomhed, der specialiserer sig i wipe-løsninger, det vil sige klude til at sikre, at overflader er rene eller desinficerede. De leverer til de nordiske sundhedssektorer, kommuner og plejehjem, fødevaresektoren og til diverse kontorer.

- I år har vi stået over for en speciel situation, hvor landets sundhedssystem har været dybt afhængige af, at de personer vi har her, har skullet kæmpe. En situation, der stort set har været umulig, men som vi alligevel har løst. Det har for mig været en meget positiv rejse, ene og alene grundet den holdindsats, der har været her i Wet Wipe, fortæller Philip Christian Glad, administrerende direktør i Wet Wipe A/S.

Grundet COVID-19 har det været et travlt år for Wet Wipe, som har skullet arbejde i døgndrift for at få enderne til at mødes.

En mindre virksomhed med stort drive

Wet Wipe er dansk, og produkterne bliver udviklet i Vallensbæk. Og så er de miljøbevidste i virksomheden.

- Det, der altid har været vores klare profil, er at levere løsninger, så det bliver så skånsomt som muligt for både brugere og miljø. Det er selvfølgelig nødvendigt at bruge lidt skrappere midler, når det handler om at desinficere, men i forhold til mange af vores konkurrenter, der har tysk eller engelsk oprindelse, bruger vi markant mindre kemi, og det betyder meget for os, siger Philip Christian Glad.

Philip har været direktør i Wet Wipe i otte år. Virksomheden lever af forretning, salg og eksport, og derfor består Phillips arbejdsdage ofte af møder og telefonsamtaler med partnere, der skal plejes og rådgives. Arbejdsdagene går også med at lede og være sparringspartner for medarbejderne. Philip er en passioneret leder, og det betyder meget for ham at drive virksomheden baseret på tillid.

- De personer, jeg har omkring mig, stoler jeg 100 procent på. Der er meget frihed under ansvar. Aftaler man noget, gør man det, og er der udfordringer, siger man til. Jeg leder på den måde, jeg selv gerne vil ledes ud fra. Og så leder jeg ud fra, at der altid er en åben dør og mulighed for at komme ind og snakke med mig og få sparring og hjælp, siger Philip og fortsætter:

- Medarbejderne tager ansvar og er åbne og ærlige. De løber med bolden fra A til Å, og de er klar til at finde den bedste løsning, hvis der opstår udfordringer på vejen. Vi er en nichevirksomhed, hvor vi har nogle af nordens skarpeste eksperter inden for vores fagområde, siger Philip om sine medarbejdere.

Wet Wipe består af 20 medarbejdere, hvis vigtigste kvaliteter er at have ejerskab, drive og energi. Og så er de altid klar til at tage en udfordring op.