De første studenter springer ud: - Det er så fedt, at vi kan komme ud og give den gas

- - Det er slet ikke til at forstå, at vi er blevet færdige, og jeg kan slet ikke beskrive følelsen lige nu, siger hun.

Det er især det sociale liv, de nyklækkede studenter har savnet, og som de ser frem til at revanchere i de kommende uger, først med den obligatoriske vogntur i den kommende weekend. - - Det er megadejligt, at vi efter tre år med en række udfordringer er færdige, og det er så fedt, at vi kan komme ud og give den gas, det har vi virkelig ventet på, siger Sofie Kastrup Jørgensen fra 3.U.

Forgangne uges sommer og sol var aflåst af gråvejr og regn, da Solrød Gymnasiums første studenter fik huerne på og traditionen tro fik lov til at hejse dannebrog til tops. På den ene side er det uretfærdigt, at de ikke kan få lov til at nyde dagen i sol og godt vejr, og på den anden side undrer det ikke, at også den ulykke skulle ramme studenterne.

Flot håndteret

Rektor Bjarne Thams er fuld af beundring over de årgange, som i de kommende dage vil blive færdige, fordi det har krævet stor disciplin og selvstændighed at følge med i undervisningen, som i lange perioder er foregået online.

- - De har håndteret det helt fantastisk, og de har haft en forståelse for, at det ikke kunne være anderledes, og derfor gjort deres for at få det bedste ud af situationen.

- - Lærerne har også været gode til at omstille sig, og jeg vil give en stor ros til både lærere og elever for at løse opgaven så godt, siger Bjarne Thams, der både håber og forventer, at næste skoleår bliver mere normalt.

Også de nye studenter roser lærerne og gymnasiet for håndteringen af coronasituationen.

-

Jeg- Jeg synes, de har tacklet den virtuelle undervisning rigtig godt, og jeg føler ikke, at jeg har savnet noget rent fagligt, siger Mira Kastrup Jørgensen.

I denne uge springer studenterne ud fra Solrød Gymnasium og på fredag er der dimission.