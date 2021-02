Fra venstre til højre: Said Idrissi, Georg Roldan, Helle M. Olsen, Ali Güvercin, Betty Chatterjee & Elif Goekce.

De Radikale er klar med kandidater

- Det er en stor glæde at kunne præsentere nogle stærke radikale hold i vores tre kommuner, fortæller Betty Chatterjee, som er formand for De Radikale i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk.

De Radikale kandidater er: Brøndby: Spidskandidat Elif Goekce. Said Idrissi.Ishøj: Spidskandidat Ali Guvercin. Helle M. Olesen. Vallensbæk: Spidskandidat Georg Roldan. Betty Chatterjee.

- Kommunalpolitik vedrører os alle. Som radikale tror vi på stærk borgerinddragelse. Men ikke alle er lige klar over, hvordan man som borger kan bliver involveret. Det vil vi godt lave om på. Det er i samtalen, at vi sammen udvikler os og vores samfund. Vi glæder os til at møde borgerne til gode grønne, stærke og frie samtaler.