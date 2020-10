Pernille Beckmann opfordrer forældre til at tage en snak med de unge mennesker i hjemmet. Arkivfoto.

De 16-årige er årsag til stor smittestigning

Sydkysten - 06. oktober 2020 kl. 15:06 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Antallet af corona-smittede i Greve Kommune steg markant i slutningen af sidste uge, og torsdag viste tal fra Statens Serum Institut, at der i løbet af de foregående syv dage havde været 71 bekræftede smittetilfælde, som svarer til 151 smittede personer per 100.000 indbyggere.

Det placerede Greve Kommune på en sjetteplads i Danmark over hårdest ramte kommuner.

Henover weekenden er tallet faldet en smule, og mandag var antallet af smittede 47, hvilket svarer til 93 smittede per 100.000.

Borgmester Pernille Beckmann er glad for, at tallene igen er faldet, men understreger, at de stadig er høje.

Tallene viser, at det især er i aldersgruppen 10-19-årige, at smitten er værst, og når kommunen dykker yderligere ned i tallene kan de se, at det især er blandt de 16-årige, at smittetallet er højst, det oplyser borgmester Pernille Beckmann til avisen.

- Det er jo et udtryk for, at de unge vil ud og leve livet. I den alder føler de sig urørlige, og det er jo naturligt, at de gerne vil ud og hygge sig med deres venner, det kan jeg sagtens forstå, siger Pernille Beckmann, der selv har en 16-årig søn.

Hun har derfor en opfordring til de forældre, som har unge mennesker i husstanden.

- De bliver nødt til at hjælpe de unge mennesker med at forstå situationens alvor, og sige til dem, at de skal overveje, hvor stor deres omgangskreds er i de her tider, siger Pernille Beckmann.

- Lige nu er vi heldigvis i en situation, hvor det ikke har været nødvendigt at lukke så meget ned, som det var tilfældet i foråret, men vi bliver alle nødt til at gøre en indsats, hvis det skal forblive sådan, siger hun.

Følger fortsat retningslinjer Borgmesteren fortæller, at det øgede smittetryk betyder, at kommunens krisestab arbejder på højtryk, og at de følger Styrelsen for Patientsikkerheds retningslinjer, når de bliver bekendt med et smittetilfælde.

Det betyder blandt andet, at hele skoleklasser sendes hjem, hvis en elev er blevet smittet, og de må først komme igen, når de har et negativt resultat på en coronatest.

- Vi har flere klasser, som er hjemsendt, og det udvikler sig hele tiden, siger Pernille Beckmann.

- Men jeg synes, at vores skoler er fint indrettet til at mindske smittespredning. Der er mulighed for at holde afstand, og der er fokus på afspritning og håndhygiejne, siger hun.

Generelt er kommunerne i området hårdt ramt, og i øjeblikket er Solrød Kommune den hårdest ramte i Danmark, mens Ishøj, Vallensbæk og Brøndby også er blandt de ti hårdest ramte.