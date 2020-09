Danske veteraner og udsendte blev hædret i Solrød

Landet over blev de danske veteraner og udsendte lørdag den 5. september hædret for deres indsats i verdens brændpunkter. Det er 12. gang, at Den Nationale Flagdag markeres i Danmark og 9. gang, at Solrød Kommune også markerer dagen som et vigtig udtryk for anerkendelse af de udsendtes indsats, ofre og tab i forbindelse med deres tjeneste i Danmarks navn.

- Den indsats, som I yder på missioner ude i verdenen, går ikke ubemærket hen. I forlader jeres trygge, velkendte rammer for at rejse til ukendte rammer i verdens brændpunkter. Ud på missioner, som handler om at gøre livet trygt for os herhjemme i Danmark. I rejser afsted for at forsvare andre. For at forsvare Danmark, for at forsvare jeres venner, for at forsvare jeres familie, for at forsvare de demokratiske værdier, sagde Niels Hörup (V) i sin tale til veteranerne og fortsatte: