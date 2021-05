Dansk Folkeparti i Vallensbæk har sat holdet til kommunalvalget til november

- I Vallensbæk er Dansk Folkeparti den eneste opposition. Der er ingen forskel på om borgerne stemmer på Socialdemokratiet eller De Konservative. Deres politik er fuldstændig ens. Vi har brug for en ny retning - nemlig at kommunalbestyrelsen stopper Vallensbæks ekstreme vokseværk og standser etableringen af nye etageboliger. Vi skal have mindsket tilstrømningen af indvandrere og efterkommere til kommunen, som betyder, at over halvdelen af alle nyfødte i Vallensbæk har en mor som ikke er dansk. Det giver store vanskeligheder i vores folkeskoler. Ligeledes ser vi stigende udfordringer med kriminalitet og utryghed i kommunen. Derudover skal vi have bygget et nyt plejehjem i kommunen og sikrer adgangen til hjemmehjælp for vores ældre.