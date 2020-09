Dansk Folkeparti i Solrød er klar til kommunalvalget om et år. Her er Dansk Folkepartis hold.

Dansk Folkeparti er klar til kommunalvalg

Solrød: Dansk Folkeparti i Solrød har valgt kandidaterne, der skal kæmpe om pladserne ved kommunalvalget om lidt over et år.

- Jeg er glad og ydmyg over at være valgt som spidskandidat, og jeg vil selvfølgelig arbejde målrettet på, at Dansk Folkeparti får så meget indflydelse som muligt. I denne valgperiode har det været op ad bakke, men hvis alt går godt og vi kan blive repræsenteret med en eller to mere, så begynder det at hjælpe på det, siger Brian Mørch.