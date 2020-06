Send til din ven. X Artiklen: Dansk Byggeri: Solrød er den mest erhvervsvenlige kommune på Sjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dansk Byggeri: Solrød er den mest erhvervsvenlige kommune på Sjælland

Sydkysten - 23. juni 2020 kl. 05:50 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Solrød Kommune får topkarakterer i både Dansk Byggeris undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed og i Solrød Kommunes egen undersøgelse af kommunens erhvervsindsats.

Ifølge Dansk Byggeri står det særdeles godt til med erhvervsvenligheden i Solrød Kommune. Faktisk så godt, at Dansk Byggeri i sin årlige rapport om kommunerne og erhvervslivet har udnævnt Solrød til den mest erhvervsvenlige kommune på Sjælland. Samtidig placerer rapporten Solrød Kommune på en samlet 9. plads på landsplan.

- Det er naturligvis svært at være utilfreds med så flot en placering. Solrød er en bosætningskommune, og vi bliver aldrig en af de helt tunge erhvervskommuner, men der er ingen tvivl om, at vi gør, hvad vi kan for at skabe nogle gode rammer for erhvervslivet, siger borgmester Niels Hörup (V) og fortsætter:

- Vi tager selvfølgelig rapporten fra Dansk Byggeri til efterretning, som vi gør det hvert år uanset vores placering, men vi lægger også stor vægt på vores egen undersøgelse af, hvordan vores lokale virksomheder har vurderet vores erhvervsindsats. I den undersøgelse får vi den direkte respons fra vores lokale erhvervsliv, og det er guld værd i forhold til, at vi kan understøtte den lokale udvikling og vækst bedst muligt.

I Solrød Kommunes egen tilfredshedsundersøgelse baseret på samarbejdet mellem det lokale erhvervsliv og Solrød Kommunes jobcenter svarer hele 90 procent af de lokale virksomheder, at de har fået en tilfredsstillende service. Samtidig mener 92 procent, at der er let at få kontakt til en kommunal virksomhedskonsulent, og 92 procent vil anbefale andre virksomheder at samarbejde med Jobcenter Solrød.

- Det er nogle utrolig flotte resultater, som viser, at den nære og konstruktive dialog, vi har med vores lokale erhvervsliv, også fører til et rigtig godt samarbejde i hverdagen, men det får os ikke til at hvile ikke på laurbærerne, siger Niels Hörup.

Rapporten fra Dansk Byggeri udpeger bl.a. Solrød Kommune som nr. 1, hvad angår kommunale investeringer og udlicitering af tekniske opgaver. Det er muligt at dykke ned i hele rapporten fra Dansk byggeri på www.erhvervsvenlighed.dk.

Solrød Kommunes undersøgelse er baseret på 48 interviews blandt udvalgte private virksomheder, som Solrød Kommune har haft samarbejde med i løbet af det seneste år enten i forbindelse med virksomhedspraktik, afklaringsforløb eller løntilskud.