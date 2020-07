Sådan ser bussen ud. PR-foto

Danmarkspremiere: Den første eldrevne handicapbus sættes i drift i Ishøj

Sydkysten - 04. juli 2020 kl. 12:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bedre Bus Service ApS fra Ishøj og mobilitetsselskabet Movia tager sammen et konkret skridt mod en fossil- og emissionsfri handicapkørsel. Bedre Bus Service ApS satte tirsdag 30. juni 2020 den første eldrevne handicapbus i drift. En MAN TGE 3.140 E, der er bygget op med indretning og lift, så den kan klare arbejdsopgaverne i den krævende handicapbefordring og specialkørsel, der er virksomhedens speciale.

- Vi driver vores virksomhed med et langt sigte, og vi skal også være her om 10 år. Der skal fossilfri busdrift være en del af hverdagen ligesom vi allerede ser hos vores kollegaer med taxier og bybusser. Men det kommer ikke af sig selv. Vi er nødt til at prøve teknologierne og mulighederne af og lære undervejs for at komme derhen. Vi vil I den kommende tid afprøve bussen i forskellige sammenhænge og se, hvordan den

står distancen i vores krævende drift, forklarer Rune Olesen, medejer og direktør.

Trafikselskabet Movia vil have flextrafikken på el inden 2030 Movia er Bedre Bus Service' største kunde. Movia har ambitiøse mål for den grønne omstilling af bus, tog og flextrafikken.

- Det er vigtigt, at den offentlige sektor sætter mål for klimavenlig omstilling.

I Movia har vi allerede et stort antal elbusser på vejene i København, Frederiksberg, Egedal, Ballerup og Roskilde. Og i vores mobilitetsplan, som netop er vedtaget politisk af kommuner og regioner på Sjælland er der også sat klimamål for flextrafikken, som vi vil have på el inden 2030," forklarer Dorthe Nøhr Pedersen, adm. direktør i Movia, der er glad for den første eldrevne handicapbus i flextrafikken.

- Vi skal finde gode, klimavenlige løsninger også til flextrafikken, og det er rigtigt interessant, at Bedre Bus Service nu prøver en løsning af. Den grønne omstilling af vores drift er vigtig for Movia, og derfor er det vigtigt, at vores leverandører indsamler erfaringer og på den måde bliver gode medspillere og samarbejdspartnere i den proces, vi har foran os, afslutter hun.

Dansk PersonTransport, Bedre Bus Service ApS og Movia afviklede en event tirsdag 30. juni 2020 i Ishøj. Hvor de præsenterede Danmarks første elektriske handicapbus.