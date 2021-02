Til Kids Tour kan børnene få en festlig dag med cykelløb og sjove aktiviteter. Foto: Jacob Thorup Kjaersgaard

Danmarks største børnecykelløb kommer til Vallensbæk

Sydkysten - 28. februar 2021 kl. 13:28

Vallensbæk: Lørdag den 29. maj kan børn og familier komme til en festlig dag i Vallensbæk med fokus på cykling, leg og sjove aktiviteter. Det er børne-cykelløbet Kids Tour, der lægger vejen forbi Strandparken ved enden af Vallensbæk Havnevej.

Pladsen ved strandbaren Haveje åbner kl. 10, og der vil være en masse forskellige aktiviteter for hele familien.

Ruten er en 1 km lang rundstrækning, der både er publikumsvenlig og sikkert skærmet af for trafikken. Der er forskellige starttider og distancer fra 2 til 6 km, alt efter børnenes alder.

Det handler ikke om at vinde - men om at være med. Hovedtemaet er glæde og trafiksikkerhed, at dyrke motion og at have sunde værdier - med plads til at boltre sig og hygge sig med familien.

Al salg af startnumre går ubeskåret til Børneulykkesfonden for blandt andet at fremme fondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark og nedbringe antallet af børneulykker i trafikken.

De to lokale cykelforeninger Cykling uden alder Vallensbæk og Cyklistforbundet Vestegnen har i fællesskab søgt Vallensbæk Kommunes udviklingspulje om et tilskud, til at flere børn i Vallensbæk får mulighed for at deltage. Dermed har det været muligt at sænke prisen pr. startnummer fra 75 kr. til 30 kr.

Startnumre kan købes via hjemmesiden vallensbaek.dk/kidstour og kan afhentes ved strandbaren Haveje, enten eftermiddagen inden eller på selve dagen fra kl. 10.

Vallensbæk Kommune oplyser, at der tages forbehold for ændringer - alle corona-restriktioner overholdes.