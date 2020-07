Se billedserie Bent Achton og Didde Jul har overtaget VVS-installatør Leon Petersen A/S. PR-foto

Danmarks bedste toiletsælger bliver medejer

Sydkysten - 06. juli 2020 kl. 16:48 Af Søren Schaadt Larsen

VVS-Installatør Leon Petersen A/S får nye ejere, og det er kendte ansigter i virksomheden, som tager over: Det er nemlig Bent Achton og Didde Jul, som har arbejdet i virksomheden i henholdsvis 40 og 10 år, som fremover ejer VVS-Installatør Leon Petersen A/S på Baldershøj i Ishøj.

- Vi er gået ind i det, fordi vi rigtigt gerne vil virksomheden. Vi synes, den er fantastisk. Vi ser et stort potentiale, og derfor vil vi gerne drive den videre, siger Didde Jul, som i efteråret sidste år i en annoncekampagne i Jyllandsposten blev kåret som Danmarks bedste toiletsælger.

Didde Jul bor Greve med sin familie, mens Bent bor i Solrød med sin familie, men når de møder ind på arbejde, er de to ildsjæle, som gerne gør sig gerne bemærket indenfor deres fag:

- Bent og jeg har overtaget virksomheden sammen - vi har købt halvdelen hver. Bent kommer til at tage sig af Gas- og VVS-delen, mens jeg kommer til at tage mig vores showroom og butik. Og her skal jeg forsvare min titel som Danmarks Bedste Toiletsælger, siger Didde Jul med et stort grin, mens hun fortæller, at hun sætter en stor ære i, at være blandt landets førende indenfor badeværelser generelt.

Firmaet Leon Petersen har været to virksomheder, Leon Petersen Gasservice A/S og VVS-Installatør Leon Petersen A/S, men de to virksomheder er nu slået sammen, så det er en samlet stærk virksomhed.

- Vi driver det videre med de aktiviteter, der hele tiden har været. Vi har gasservice, vi laver almindelig VVS, og vi laver fortsat totalrenoveringer af badeværelser. Og vi sælger inventar til badeværelser - altså møbler, toiletter, vandhaner og lignende. Vi beholder også vores 750 kvadratmeter store butik og showroom, siger Didde Jul, som understreger, at de er specialister i badeværelser.

Bent Achton har drevet virksomhedens gas-del i mange år, hvor han har ejet 25 procent af den del af virksomheden. Han fortæller i den forbindelse, at han i løbet af de ti år, har fundet ind i et rigtigt godt samarbejde med Didde Jul:

- Vi har et super partnerskab med hinanden. Sammen kan vi drive virksomheden godt. I gasfirmaet var jeg i forvejen medejer, og var ansat som direktør. Nu overtager jeg også VVS-delen, mens Didde tager sig af salg og markedsføring, forklarer Bent Achton.

Fra skolepraktikant til medejer af virksomheden Han kan næste år fejre 40 års jubilæum i den virksomhed, hvor han første gang var "ansat", i forbindelse med sin 9.klasses erhvervspraktik.

- Jeg var her i skolepraktik, og det var egentligt meget godt. Da jeg blev 16, begyndte jeg i firmaet i lære, forklarer han. Bent Achton blev herefter uddannet servicetekniker og har aldrig forladt Leon Petersen. Didde Jul supplerer:

- Det er Bent, der har bygget hele gasafdelingen op. Nu 40 år efter har han overtaget halvdelen af firmaet, forklarer hun og understreger, at de naturligvis er taknemmelige over deres medarbejderstab:

- Vi kan ikke løfte det her alene, men vi har et superstærkt team af dygtige engagerede medarbejdere, og vi kan ikke gøre det her uden dem. Medarbejderne er det vigtigste aktiv for virksomheden, forklarer hun.

Det var Leon Petersen, som stiftede virksomheden tilbage i 1966, hvorefter sønnen Anker Petersen overtog. Og det er Anker Petersen, som nu har valgt, at sælge virksomheden videre.

Formelt skete overtagelsen af virksomheden 26. juni, og medarbejderne tog afsked med Anker Petersen på dagen. Mandag 29. juni kunne Didde Jul og Bent Achton på et møde fortælle virksomhedens 27 medarbejdere om overtagelsen.