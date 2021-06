Se billedserie Anders Mouritsen (tv) forretningsudvikler indenfor logistik hos Thurah og direktør Lars Mouritsen (th) foran det nybyggede hovedkvarter for Danmarks ældre vognmandsforretning. Foto: Søren Schaadt Larsen

Danmarks ældste vognmandsforretning vil nytænke byggeriet

Sydkysten - 20. juni 2021 kl. 07:14 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Ishøj: Fra deres nye lokaler og plads på Vejleåvej i den trekant, der ligger mellem motorvejen og jernbanen, er Danmarks ældste vognmandsforretning, Thurah Transport, ved at nytænke transporten af materialer til byggepladserne:

- Hver dag kører mange lastbiler ind til de store byggerier i København. Så læsser de en eller to paller af til et byggeri og kører videre. Så kommer den næste og gør det samme. Det er der ikke plads til på byggepladserne. Vi har her købt en stor grund, hvor vi kan opbevare oddsize-byggematerialer og så køre dem ind til en byggeplads, når der er brug for dem, siger direktør for Thurah Transport, Lars Mouritsen.

Odd-size betyder, at formen på materialerne gør, at de ikke kan stables eller let kan opbevares. Det kan være altaner eller tagspær.

- Vi tilbyder at lægge det her, og så har vi en slags webshop, hvor man fra byggepladsen kan shoppe de elementer, man skal bruge den næste dag, og så kommer vi med det om morgenen. På den måde slipper man for at flytte rundt, og kan i stedet koncentrere sig om at bygge, forklarer Lars Mouritsen.

Han nævner, at omkostningerne til byggeriet kan falde op til 30 procent, hvis man kontrollerer tilgangen af materialer.

- En dag skal de måske bruge seks vinduer til byggeriet. Så kører vi ind og afleverer seks vinduer om morgenen. Dagen efter skal de måske bruge seks vinduer igen, og så kører vi ind og afleverer dem inden dagen begynder på byggepladsen. På den måde holder vi byggepladsen forsynet løbende og undgår at materialer hober sig op, forklarer Lars Mouritsen.

Pladsmandel er et stort problem

På opbevaringspladsen ude foran den nybyggede lager og kontorbygning står flere containere, ligesom der ligger en nogle store plastindpakkede materialer. Hele tiden kommer nye lastbiler og henter eller bringer nogle af de byggematerialer, som sirligt placeret på en specifik plads på den store flisebelagte plads.

Pladsen er stor, for det er nødvendigt med meget plads til de mængder byggematerialer, som Thurah skal hjælpe med at administrere. Byggematerialerne fylder meget, og Lars Mouritsen forklarer, at problemet på rigtigt mange byggepladser er pladsmangel:

- Der kommer hele tiden lastbiler til byggepladserne med materialer, og materialerne kommer ikke i den rækkefølge, som der er brug for dem. Det betyder, at materialerne står og fylder rigtigt meget på byggepladserne og man bruger rigtigt meget tid til at flytte rundt på dem, fordi de står i vejen. Det er en stor udfordring på byggepladserne, at der ikke er plads, forklarer han og tilføjer, at materialer i gennemsnit bliver flyttet syv gange, efter de er ankommet til byggepladsen.

- I stedet skal man bruge mere tid på at styre byggeriet. Det her er sindsygt simpelt, men mange gør som de plejer. Det kræver, at bygherre eller rådgiveren sørger for, at man gør sådan, siger han.

Nybyggeri og masser af plads

Thurah har købt seks hektar for enden af Vejleåvej i Ishøj, hvor firmaets 40 lastbiler har let adgang til motorvejen mod København. De tre hektar er lige nu belagt af fliser, mens de har bygget en stor bygning med 3300 etagekvadratmeter, hvor der udover kontorer og lager også er værksted og vaskehal til lastbilerne. Grunden ved siden af, hvor der fortsat er jordbunker og entreprenørmaskiner, ejer Thurah også. Her er to hektar, hvor Lars Mouritsen allerede nu overvejer, næste skridt for forretningen:

- Det, vi har erfaret, er, at altaner og kviste, som er bygget til at stå udenfor, ifølge leverandørerne helst skal stå indenfor. Så inden længe sætter vi nogle bygninger op, siger Lars Mouritsen.

- Vi flyttede, fordi vi manglede plads. Vi købte hele arealet, og så begyndte vi at tænke, hvordan kan vi vokse endnu mere, siger han.

Svaret lå for enden af Vejleåvej, og samtidig opstod ideen:

- Nogen har gjort det før, men mest indenfor dagligvarer. Indenfor byggeriet har det ikke tidligere været, siger han og forklarer, at der er flere årsager til ideen er vokset frem:

- Det er skudt fremad af miljøhensyn, trængsel og støj. Der er en stor gevinst med mindre trængsel og miljø, forklarer Lars Mouritsen og han understreger, at det nye system ikke begrænser sig til Københavnske byggepladser:

- Vi ligger lige ved indkørslen til København, og vi leverer allerede til Køge. Roskilde ligger lige til højrebenet, og vi kan i princippet overføre systemet til alle byggepladser i samtlige byer.