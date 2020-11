Dankortet blev afvist: Kunde overfaldt taxachauffør

Betalingskortet virkede dog ikke trods flere forsøg, og det fik situationen til at eskalere. Den 30-årige passager overfaldt chaufføren inde i taxaen med diverse slag. Det fik taxachaufføren til at stikke af, men kunden løb efter og overfaldt chaufføren med yderligere slag, inden han stak af.

Kunden havde dog ikke tænkt på, at chaufføren stadig havde dankortet, og derfor var det intet problem for politiet at finde frem til gerningsmanden, som blev anholdt og sigtet for vold mod chaufføren.