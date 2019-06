Dahlin om Løkkes udmelding: Hans beslutning

Morten Dahlin, der er gruppeformand for Venstre i Greve og folketingskandidat, har to kommentarer til udmeldingen.

Statsministeren overraskede de fleste, da han i går, dagen før valget, offentliggjorde, at han, hvis Venstre går frem, vil gå efter at danne en midterregering efter valget.

- Venstres forretningsudvalg har besluttet, at det er formandskabet - altså formand og næstformand - der forhandler på vegne af partiet efter valget. Jeg kan ikke gøre andet end at tage det til efterretning, siger Morten Dahlin og uddyber.

- Jeg arbejder for en blå regering. Det er bedst, hvis det er en Venstremand, der sidder med styrepinden og ikke en socialdemokrat. Derfor vil jeg fortsætte med at knokle indtil valgstederne lukker for at få en blå statsminister, for det er vi bedst tjent med.

Spørgsmål: Når din formand siger, at han går til valg på en regering over midten som førsteprioritet, er I vel uenige?

- Jeg går ind for bredt samarbejde. Præcist hvordan konstellationen skal være, har jeg ikke stjerner nok på skuldrene til at bestemme, men jeg har arbejdet for en blå ststsminister hele valgkampen, siger Morten Dahlin.

Spærgsmål: Bertel Haarder kalder Lars Løkke Rasmussens forslag om en midterregering for en god idé. Hvad kalder du den?

- Jeg tager formandens beslutning til efterretning. Jeg har ikke stjerner på skuldrene til at beslutte det, men jeg går ind for bredt samarbejde. Det bedste er, hvis vi får en blå statsminister, siger Morten Dahlin.

Han manglede ved valget for fire år siden 135 personlige stemmer for at blive valgt. Derfor fortsætter han valgkampen helt til klokken 20, hvor valgstederne lukker.

- Jeg tror på, at jeg har noget at bidrage med i forhold til at gøre Danmark rigere, friere og mere rimeligt. Vi har brug for min stemme i folketinget, og derfor har jeg brug for folks personlige stemmer, siger han.