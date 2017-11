Dahlin glippede folketingsplads

Hvordan kan man være i spil til en plads i Venstres folketingsgruppe, når der bliver afholdt regionsråds- og kommunalvalg, fristes man til at spørge? Jo, det kan man, når man som Morten Dahlin, der er gruppeformand i Venstres byrådsgruppe i Greve, er suppleant i Sjællands Storkreds. Folketingsmedlem Jacob Jensen er de seneste uger gået efter at kunne sætte sig i stolen som formand for Region Sjælland, men den plads gik i stedet til socialdemokraten Heino Knudsen, som erstatter Venstres Jens Stenbæk. Dermed fortsætter Jacob Jensen som folketingsmedlem, og dermed bliver der ikke plads i folketinget til Morten Dahlin. Han har i flere gange været tæt på at komme ind i Venstres folketingsgruppe. Ved folketingsvalget i 2015 var han få stemmer fra at indløse billet til Christiansborg, og efterfølgende stod han til at erstatte Bertel Haarder, som skulle være generalkonsul i Flensborg. Han besluttede dog at blive i folketinget, og så måtte Morten Dahlin atter droppe tanken om at komme ind.