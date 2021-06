Daginstitutioner får 1 mio. kr. ekstra til flere børn

Der er dejligt i Solrød Kommune, hvor borgerne kan nyde både strand, skov og åbne vidder samtidig med, at byen også er nær. Det synes mange børnefamilier tilsyneladende også, for efteråret kommer i følge prognoserne til at byde på endnu flere børn i kommunens daginstitutioner.

- Det er selvfølgelig skønt med de ekstra børn, og de skal være så hjerteligt velkommen. Vi har dog allerede god søgning på vores daginstitutioner, og de ekstra børn betyder, at nogle daginstitutioner kommer til at bevæge sig tættere på deres spidsbelastning. Derfor er det også nødvendigt med nogle gode løsninger og de ekstra midler. Selvom børnene får lidt mindre plads at boltre sig på, er der i hvert fald ingen tvivl om, at der er masser af hjerterum i vores daginstitutioner, og jeg har fuld tiltro til, at vores dygtige personale kan skabe en tryg og udviklende hverdag for alle børnene - præcis som de gør det i dag, siger Kim Sunesen (V), formand for Familie og uddannelsesudvalget, som fortsætter: