Charlotte Gravesen, Mona Møberg Larsen og Carsten Mølgaard Hansen håber, at nogle af de forældre, der ikke har fået deres børn døbt endnu, vil komme til store dåbsdag den 2. oktober.

Send til din ven. X Artiklen: Dåbsboom i Solrød Sogn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dåbsboom i Solrød Sogn

30 børn skal døbes fra juni og frem til og med september, melder præsterne i Solrød Sogn.

Sydkysten - 30. maj 2021 kl. 12:08 Kontakt redaktionen

Efter et stille år med corona kan kirkerne for alvor mærke, at samfundet er ved at åbne op. I Solrød Sogn har vi haft en periode med meget få kirkelige handlinger, aflyste arrangementer og online konfirmandundervisning. - Bisættelser har vi naturligvis løbende taget os af, men både dåb og vielser med tilhørende fester har vi ikke set så meget til. Men det gør vi nu, siger præst Carsten Mølgaard Hansen.

Kalenderen er fyldt med dåbshandlinger - 30 børn skal døbes fra juni til og med september. Derfor skal kirkens personale løbe ekstra hurtigt de næste mange måneder. Det er uvant, at personalet har så travlt om sommeren. Juli plejer at være en måned, hvor præsterne kan læse en bog og få fornyet inspiration til deres prædikener. Inspirationen i år må hentes fra de mange dåbs- og vielsessamtaler, som præsterne ser frem til:

- Jeg glæder mig. Måske ikke så meget til arbejdsbyrden, men til at få gang i de noget mere glædelige handlinger igen. Jeg elsker sådan set bisættelser, for de giver så meget mening. Men der er en grund til, at det er den samme lovprisning, der lyder ved en dåb og en bisættelse. Håbet i de to handlinger går hånd i hånd, siger Carsten Mølgaard Hansen.

I folkekirken har der i løbet af coronatiden været en frygt for, at antallet af døbte børn ville falde. Mange familier har tænkt, at når barnet nu er blevet navngivet og ikke kan passe dåbskjolen, kan dåben lige så godt vente til konfirmationsalderen.

- Jeg forstår sådan set godt de familier. Begyndelsen på nyt liv og dåb hænger naturligt sammen. Alligevel er jeg glad for, at de fleste ikke ønsker at vente til konfirmationsalderen. Dels kan det være hårdt for en konfirmand ikke blot at vælge konfirmationen til - men også dåben. Dels tror jeg også, at vi nu mere end tidligere har brug for dåbens forkyndelse af tro, håb og kærlighed, siger Carsten Mølgaard Hansen.

Er du en af dem, som ikke har kunnet få en tid til dåb i sommer, kan du overveje at deltage i store dåbsdag i Solrød Strandkirke lørdag den 2. oktober kl. 10-14. Her kan du komme ind direkte fra gaden og få dit barn døbt.