DSB: S-tog kørte stabilt gennem 2020

Sydkysten - 27. januar 2021

Sydkysten: Gennem 2020 har DSB's S-tog kørt kunderne godt hjem i hovedstadsområdet med en kundepunktlighed samlet for hele året på 94,3 pct. Det er over målet 92,3 pct. Kundepunktlighed er et udtryk for, hvor mange kunder der re fremme inden for tre minutter i forhold til køreplanen. Det skriver DSB i en pressemeddelelse.

- Selv om 2020 på mange måder har været et anderledes år, så har fokus for os i DSB været fortsat at sørge for at få vores kunder i S-togene frem til tiden. Hvilket i høj grad også er lykkedes. Desuden har vi siden marts sidste år føjet et ekstra fokus til vores arbejde; nemlig at sikre, at det i en tid med corona i samfundet er ekstra trygt at tage S-toget ved, at vi passer godt på hinanden under rejsen, siger Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.

Blandt tiltagene er ekstra rengøring, krav om mundbind i alle tog og på stationer samt øget information og vejledning til kunderne om, hvordan man bedst er med til at vise hensyn og passe på hinanden i S-togene. Desuden har DSB lavet webappen pladspaarejsen.dk, hvor man kan se, hvor fyldt togene er og dermed overveje, om det er bedre at stige på et efterfølgende tog.

- Med årets resultat holder S-togene et højt niveau for punktlighed til glæde for de mange kunder, der skal frem til tiden, hvilket her vil sige inden for tre minutter i forhold til køreplanen. Med mange afgange i løbet af dagen, så er S-tog et stabilt transportmiddel. De seneste par år har der været et mindre dyk i punktligheden, der især skyldtes Banedanmarks store sporarbejder og indførelsen af et nyt signalsystem, siger Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB.

Operatørpunktligheden havnede på 98,7, hvor målet er 97,5 pct. Det viser den viser den del af trafikken, som DSB alene har ansvaret for.