DM for unge aflyst for andet år i træk

Sydkysten - 08. maj 2021 kl. 07:34 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Det uofficielle U11 DM i håndbold er for andet år i træk blevet aflyst. Det fortæller formand for Greve Håndbold Ronni Mark Nielsen.

Han og resten af klubben havde ellers glædet sig til at byde op til 40 klubber velkommen i weekenden d. 29. og 30. maj, men på grund af forsamlingsforbud på 25 mennesker i idrætshallerne og uklare retningslinjer omkring overnatning, betød i sidste ende, at de i slutningen af april var nødt til at trække stikket.

- Vi er rigtig ærgerlige over, at vi bliver nødt til at aflyse stævnet igen i år, for vi havde virkelig set frem til, at der for alvor kunne komme lidt liv i hallerne igen, siger Ronni Mark Nielsen.

Han forklarer, at sidste års aflysning betød, at stævnet, der normalt afholdes i slutningen af april, var rykket en måned frem.

- Vi havde selvfølgelig håbet, at det ville give en større chance for, at vi kunne afholde DM, men hvis vi skal afholde stævner, så er det nødvendigt med et forsamlingsloft i hallerne på mindst 100, siger Ronni Mark Nielsen, der også forklarer, at muligheden for at inddele de mange deltagere i forskellige bobler, ikke kan lade sig gøre.

Stævnet har plads til at 40 hold kan deltage, og da det blev aflyst var 35 hold tilmeldt.

- Vi var tæt på at være fuldt booket, og det var med hold fra blandt andet Aalborg og Skjern, og selvom det også var aflyst sidste år, så tyder det på, at der er stor opbakning til stævnet, siger Ronni Mark Nielsen og fortæller, at Greve Håndbolds beslutning har mødt stor forståelse.

- Alle klubberne er selvfølgelig ærgerlige og skuffede over, at det bliver aflyst. De havde også set frem til, at det kunne blive første stævne i lang tid, men de forstår selvfølgelig godt beslutningen, siger han.

Går glip af 200.000 kroner Det årlige DM er en stor indtægtskilde for håndboldklubben, der som regel giver et overskud på omkring 200.000 kroner. De manglende indtægter betyder, at klubben ser ud til at stå med et minus på 100.000 kroner, når årets regnskab gøres op.

Ronni Mark Nielsen fortæller, at de har mulighed for at søge om midler fra en særlig DIF-pulje, og her regner man med, at man muligvis kan få dækket mellem 40.000 og 50.000 kroner.

- Vi er heldigvis en klub, som er godt polstret med en fornuftig egenkapital, så vi har ikke desperat brug for pengene, siger Ronni Mark Nielsen.

- Det er penge, der bruges til, at vi kan tilbyde lavere kontingentbetaling og yde tilskud til håndboldture og stævner rundt om i landet, tilføjer han.

Konkurrence

Der er en tradition for, at det netop er Greve Håndbold, der afholder U11 DM, men Hvidovre og Hørning tager sig af henholdsvis U13 og U15.

Men fordi der er penge at hente til klubben, er det attraktivt for andre klubber at byde ind.

- Vores største bekymring er, at andre klubber ser en mulighed, fordi det nu har været aflyst i to år, siger Ronni Mark Nielsen, der af sammen grund allerede har gjort klar til, at stævnet kan afholdes næste år, hvor aftaler med Greve Kommune omkring brug af haller og skoler til formålet, allerede er på plads, så U13 DM kan løbe af stablen.

- Vi kan godt lide at være tidligt ude, så vi kan forberede os, og vi glæder os allerede til, at vi kan byde holdene klar til U11 DM næste år, siger Ronni Mark Nielsen.