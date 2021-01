DFS Plus er søsterselskab til selskabet DSF, som gik konkurs i 2017. Arkivfoto: Chresten Berg

Send til din ven. X Artiklen: DFS gik konkurs: Nu hyrer kommune DFS Plus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DFS gik konkurs: Nu hyrer kommune DFS Plus

Sydkysten - 14. januar 2021 kl. 08:58 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Fra den 1. februar 2021 er den nye private leverandør i Vallensbæk Kommune firmaet DFS Plus. DFS Plus skal levere hjemmehjælp for de borgere, der vælger et privat firma som deres hjemmehjælpsleverandør.

Nogle vil måske kunne huske navnet DFS: Firmaet servicerede i 2017 66 borgere fra Vallensbæk og i alt 353 borgere fra hele Vestegnen, da det gik konkurs. Og det er ikke kun virksomhedsnavnet, som ligner - der er også et personsammenfald.

I Vallensbæk Kommuner er man også klar over, at det er tilfældet, og man har taget sine forholdsregler:

- Det er korrekt, at der er et personsammenfald med firmaet "Din Flexible Service ApS", der gik konkurs i 2017. Der er ikke tale om samme firma, men et søsterselskab til DFS Plus, skriver kommunen:

- Vallensbæk Kommune har som en del af udbudsprocessen sikret sig, at DFS Plus har en tilstrækkelig finansiel og økonomisk soliditet. Det indebærer blandt andet, at firmaet skal have en årlig omsætning på mindst 5 millioner kroner, og de skal leve op til specifikke økonomiske krav om likviditetsgrad og soliditetsgrad i det seneste revisorpåtegnede regnskab, skriver kommunen.

- Firmaet skal desuden stille sikkerhed i form af en anfordringsgaranti fra en bank. Herudover skal DFS Plus hvert år aflevere revisionspåtegnet årsregnskab til gennemgang hos kommunen. Ved væsentligt forringede økonomiske forhold kan samarbejdet opsiges, skriver Vallensbæk Kommune.

DA DFS gik konkurs måtte den kommunale hjemmepleje overtage ansvaret for ydelserne, som den private aktør leverede. Dengang udtalte Birte Sonnenborg Grothe, chef for center for pleje og omsorg i Vallensbæk Kommune:

- Vi gør vores bedste i en svær situation. Vi har i den kommunale hjemmepleje omrokeret personale, omlagt vagtplaner og indsat ekstra personale for at kunne varetage de ekstra opgaver. Vi gør, hvad vi kan, for at de berørte borgere mærker så lidt til det, som muligt. Det vigtigste er, at borgere, der modtager personlig pleje dagligt, fortsat gør det. De vil dog møde nye medarbejdere i deres hjem. Modtager man hjælp til fx rengøring, kan der være ændringer i ugedage og tidspunkter.