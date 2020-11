Byrådet er blevet enige om at DFS Plus skal levere hjemmehjælp i Ishøj. Arkivfoto

DFS Plus skal levere privat hjemmehjælp i Ishøj

Sydkysten - 13. november 2020

Ishøj: Fra nytår kan borgere i Ishøj, som får hjemmehjælp, vælge mellem kommunens egen hjemmepleje eller den private leverandør DFS Plus. Byrådet i Ishøj har besluttet, at firmaet DFS Plus fra den 1. januar 2021 skal være leverandør af hjemmehjælp i Ishøj Kommune, når det nuværende samarbejdet med Altiden udløber ved årets udgang.

- Reglerne foreskriver, at kommunen skal tilbyde borgere, der får hjemmehjælp, flere leverandører at vælge imellem. Da kontrakten med Altiden udløber i år, har opgaven været i udbud, og der var et enigt Social- og Sundhedsudvalg, der pegede på DFS Plus som fremtidig leverandør. De havde simpelthen det bedste tilbud, hvad angår vigtige parametre som rettidighed og kommunikation - parametre, som vi ved, at borgerne vægter højt, siger Merete Amdisen, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune.

Borgerne kan være sikre på god service

Valget af DFS Plus betyder, at Ishøj-borgere, der er visiteret til personlig pleje og/eller praktisk hjælp, fremover kan vælge at bruge kommunens hjemmepleje eller DFS Plus.

Alle borgere, der modtager hjemmehjælp, vil i løbet af november modtage information fra kommunen om den nye leverandør - herunder også om muligheden for at vælge mellem DFS Plus og kommunens hjemmepleje.

- Jeg er ganske tryg ved, at valget nu er faldet på DFS Plus som privat leverandør. Der er tale om en garvet spiller på markedet, som har mere end 20 års erfaring med privat hjemmepleje. Så uanset, om borgerne vælger kommunens hjemmepleje eller en privat leverandør, kan de være sikre på at få en god service, siger Ishøj-borgmester Ole Bjørstorp.

DFS Plus har hovedsæde i Høje-Taastrup og leverer privat hjemmepleje til flere end 1.000 borgere i Albertslund, Brøndby og Høje Taastrup.