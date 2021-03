Kenneth Kristensen Berth (DF) ønsker en folkeafstemning om kommuneplanen og dermed det byggeri, som skal redde Vallensbæk Kommunes økonomi. Arkivfoto

DF vil have folkeafstemning om højt byggeri

Sydkysten - 19. marts 2021 kl. 15:29 Af Søren Schaadt Larsen

Dansk Folkeparti ønsker en folkeafstemning i om Vallensbæks nye kommuneplan. Årsagen er, at partiet ønsker at stoppe det, Kenneth Kristensen Berth kalder byggeri af historiske dimensioner:

- Man har ikke set en så voldsom byudvikling siden man begyndte at bebygge Vestegnen i 70erne. Det er voldsomt, det der foregår lige nu. Vi taler om, at man vil forøge antallet af indbyggere med en tredjedel i Vallensbæk Kommune, forklarer han.

DF stiller derfor et forslag om en afstemning på det kommende kommunalbestyrelsesmøde.

På Kommuneplanen kan man se, hvilke områder, der kan bruges til hvad. I den kommende Kommuneplan 2020-2032 er flere områder blevet omregistreret, hvilket giver mulighed for flere etagebyggerier. På den måde er der i kommuneplanen gjort plads til byggerier som Nordporten, Sydporten og Vallensbæk Byhave (hvor Planklagenævnet netop har trukket lokalplanen tilbage).

Med folkeafstemningen ønsker Kenneth Kristensen Berth, at spørge borgerne, om de ønsker, så mange store byggerier i Vallensbæk. Samtidig ønsker han at udfordre borgmesteren og resten af de Konservative, samt Socialdemokratiet i forhold til opbakningen:

- De siger jo, at de har borgerne bag sig, når de bygger. Så det burde ikke blive et problem at lade borgerne stemme om det. Jeg synes jo, at borgerne har ret til at tage stilling til, hvordan kommunen skal udvikle sig, lyder det fra Kenneth Kristensen Berth.

- Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at der blandt mange af kommunens borgere er stor skepsis over for byggeriernes omfang, fortæller han.

Dansk Folkeparti foreslår på den baggrund, at der afvikles en bindende folkeafstemning om kommuneplanen tirsdag den 9. juni 2021.

Kenneth Kristensen Berth erkender, at det kan blive svært, at gøre afstemningen til virkelighed, da der skal et flertal i kommunalbestyrelsen til, for at gennemføre det. Et flertal, som de Konservative sidder tungt på. Derfor opfordrer han dem til, at man en gang for alle får afklaret spørgsmålet om, hvorvidt det reelt er borgernes ønske, at fortsætte med at bygge.

Sidst Vallensbæk havde en lokal folkeafstemning var i 2004, hvor borgerne stemte om selvstændighed, og hvor langt størstedelen stemte mod en kommunesammenlægning.

- Der er dermed fortilfælde for at Vallensbæk har valgt at afholde folkeafstemninger, når der er truffet beslutninger af vidtgående rækkevidde for befolkningen, siger Kenneth Kristensen Berth, som forklarer, at han største ønske er, at Vallensbæk bevarer sit kendetegn:

- Det er karakteristisk for alle de store nye byggerier, at der bygges i højden, hvorved Vallensbæks karakter af en kommune præget af tæt, lav bebyggelse om få år vil være en saga blot.