Der er stor uenighed i Vallensbæks kommunal- bestyrelse om, hvorvidt distriktsleder- funktionen fungerer i Vallensbæks skoler og institutitoner. Arkivfoto

DF og S vil afskaffe distriktslederne: - Der mangler ledelse på skolerne

Sydkysten - 28. januar 2021 kl. 16:54 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Skolerne og institutionerne i Vallensbæk er blevet ringere, siden Vallensbæks kommunalbestyrelse i 2015 vedtog, at tre distriktsledere skulle have det overordnede ansvar for kommunens skoler og institutioner. Det mener i hvert fald Dansk Folkeparti:

- Jeg mener afgjort, de er blevet ringere. Vi har aldrig haft så store problemer med mobning, som vi har nu, lyder det fra Kenneth Kristensen Berth (DF). Han er medlem af kommunalbestyrelsen. Her har han stillet forslag om, at man igen dropper distriktslederne.

Kommunalbestyrelsens socialdemokrater er enige med DF i, at distriktslederfunktionen har spillet fallit:

- Vi synes, der mangler ledelse på skolerne. Men vi er ikke enige med DF i, at de skal droppes uden en plan for, hvad der skal ske efterfølgende, siger S-gruppeformand Søren Wiborg.

Både Søren Wiborg og Kenneth Kristensen Berth peger på mobning, som det helt store problem. De mener ikke, forældrene ved, hvem de skal gå til, hvis deres barn bliver mobbet, og hvis de går til den daglige leder - som de skal - er det ikke sikkert, det løser problemet:

- Forældrene oplever bare, at afdelingslederen ikke har kompetencen til at afgøre en sag. Og så skal de have fat i en anden. Der synes vi, at der skal være en entydig ledelse. Mobning er noget, der bekymrer forældrene. Der kan vi ikke have usikkerhed om, de ikke kan finde ud af, hvem de skal kontakte, siger Søren Wiborg. Han forklarer, at det ofte ender med at være de mobbede, som ender med at forlade skolen, mens mobberen bliver og ofte bare udser sig nye ofre.

Mangler klare retningslinjer

En tilfredshedsundersøgelse blandt forældrene fra januar 2020 viser, at skolernes indsats for at begrænse mobning er det, forældrene er mindst tilfredse med - kun 58 procent er tilfredse. Mobning bliver derfor benævnt som et af de væsentligste opmærksomhedspunkter.

Kommunalbestyrelsen har, ifølge Søren Wiborg, givet skolerne nogle værktøjer til at sanktionere mobberne, men de værktøjer bliver ikke brugt ensartet:

- Der mangler klare linjer for, hvordan man klarer mobning - og reel vold. Der er eksempler på reel vold i vores folkeskoler. Selv om kommunalbestyrelsen har indskærpet, sanktionsmulighederne, oplever vi desværre at skolerne ikke udnytter disse. Der er ligeledes forskel på, hvordan skolerne håndterer sagerne, siger han.

Kenneth Kristensen Berth nævner at problemet med ledelsen derfor bliver mest tydeligt i mobbesagerne:

- Det er her konfliktniveauet er størst, og der ser vi nogle helt absurde tiltag. For eksempel en skoleklasse, hvor der er lavet regler for alt lige fra hvordan man kommer ind i klassen, til hvordan man rækker hånden op, fordi der ikke er skredet tilstrækkeligt tidligt og håndfast ind, siger han.

Begge mener, at problemerne med mobning falder tilbage på skolernes ledelse.

- Det væsentligste er, at der er uklar ledelse på folkeskolerne. Det kan vi ikke acceptere. Den gevinst, der måtte have været ved at sikre overgangene må man finde ud af at løse på en anden måde, siger han og Kenneth Kristensen Berth stemmer i, og forklarer at han anerkender de gode resultater med overgangene, men:

- Jeg er tosset over at man fornægter de mange problemer med mobning. Det kan man simpelthen ikke være bekendt.

