Det er slut med koncerter i Portalen fra 2021, hvis ikke byrådet dropper den planlagte millionbesparelse i det årlige tilskud til spillestedet, skriver det i en redegørelse til byrådet. Flere partier vil redde Portalen, mens andre hellere vil bruge penge på andre områder.

DF og LA kan ikke love penge til Portalen

Sydkysten - 30. april 2020 kl. 12:45 Af Janus Spøhr

Stop planerne om at reducere tilskuddet med de planlagte to millioner kroner i 2021 eller vi lukker. Sådan lyder det fra spillestedet Portalen i en skriftlig redegørelse på baggrund af, at byrådet har besluttet, at det årlige tilskud fra kommunen i år sænkes fra 10 millioner kroner til otte. De kommende år skal der skæres yderligere to millioner kroner, så tilskuddet årligt kommer til at lyde på seks millioner kroner. Det er besluttet i det seneste budgetforlig mellem V, S, DF og LA.

Portalen har dermed lagt op til, at dens overlevelse ligger i byrådets hænder. Liberal Alliance kan ikke love, at det bliver tilfældet.

- I den bedste af alle verdener havde vi råd til det hele. I coronatiden må Portalen søge hjælpepakker. I LA kan vi ikke forstå, at de gode professionelle mennesker ikke kan gøre det rentabelt at drive Portalen. Hvorfor har de ingen sponsorer? Hvorfor har de ingen reklamer? Hvorfor skal Greves borgere betale halvdelen af Portalens indtægter, lyder det fra Rigge Nørmark, der er Liberal Alliances byrådsmedlem.

Det Konservative Folkepartis Brigitte Klintskov Jerkel var ikke med i budgetforliget og kaldet det 'en bekymrende sag.' Socialdemokratiets gruppeformand, John T. Olsen, var med til at indgå forliget, hvor det blev besluttet at skære i det årlige tilskud til Portalen. Nu vil partiet finde pengene til at redde Portalen og peger på, at det kan ske i de kommende budgetforhandlinger, der finder sted senere på året.

- Portalen er vigtig for Greve, siger han.

Klippekort først

Det er bekymrende, at Portalen risikerer at lukke. Sådan lyder det fra Liselott Blixt, der er gruppeformand for Dansk Folkeparti i Greve. Det betyder dog ikke, at partiet er klar med millionerne, der kan redde Portalen.

- Vi var med i aftalen, der skar penge fra Portalen, men vi skar også klippekortordning, hvor vi tog en halv times hjælp fra de ældre. Jeg ser gerne, at vi prioriterer at genindføre klippekortordningen før vi finder penge til de, der har råd til at tage til koncert. Vi kan ikke love at finde pengene til Portalen på nuværende tidspunkt. Skal vi skaffe to millioner kroner, går det fra Greves borgere, siger Liselott Blixt, som påpeger, at coronaudbruddet kommer til at koste Greve Kommune millioner, mens der også er lagt op til, at den skal betale adskillige millioner kroner til andre kommuner i regeringens forslag til en udligningsordning.

Anderledes positiv ordlyd med hensyn til at stikke Portalen en hjælpende hånd kommer fra Anne Marie Lyduch (V), der er formand for kultur- og fritidsudvalget. Hun henviser til, at økonomiudvalget allerede er blevet bekendtgjort med Portalens udmelding.

- Jeg er glad for, at økonomudvalget har taget det seriøst. Er der noget, som vi gerne vil i Venstre, er det Portalen. Vi foreslår, at borgmesteren tager en mundtlig samtale med Portalens bestyrelse, siger hun.

Stort symbol

Også Enhedslisten håber på en løsning.

- Portalen er et kæmpe kultursymbol i kommunen, siger Mehmet Zeki Dogru.

'Bestyrelsen har grundigt gennemgået Portalens økonomi, mulighederne for reduktion af omkostninger og øgede indtægter. På denne baggrund har vi vurderet, at Portalen ikke vil kunne fortsætte sin virksomhed, hvis den planlagte reduktion gennemføres,' står der blandt andet i Portalens redegørelse. Heri skriver Portalen, at 2021 sæsonen bliver den sidste, hvis ikke byrådet reagerer. Som konsekvens af de to millioner kroner, som Portalen får færre i forhold til sidste år, er, at økonomien allerede er 'særdeles anstrengt,' og at der i 2020 er skåret 70 arrangementer fra i programmet, deriblandt de populære musik- og sangaftener.