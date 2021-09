I anledning af Danmarks-Samfundets 100-års jubilæum modtog Solrød Kommune dette splitflag, som fremover vil være at finde på byrådets bord, når der holdes møde. Foto: Niels Hörup

DF ønskede et stort flag: Må nøjes med bordflag

01. september 2021

Brian Mørch fra Dansk Folkeparti stillede forslag om, at dannebrog skal hænge i byrådets mødelokale, når de lokale politikere mødes, men et markant flertal vedtog borgmesterens ændringsforslag om et bordflag.

Dansk Folkepartis Brian Mørch benyttede sig af muligheden for at få et medlemsforslag direkte på byrådets bord ved det seneste møde. Forslaget handlede om, at dannebrog skal pryde salen, når de folkevalgte mødes til byrådsmøde.

DF's forslagsstiller forklarede, hvorfor det har stor betydning for ham, at få dannebrog med ind i lokalet.

Verdens smukkeste flag - Selvfølgelig skal vi have dannebrog til byrådsmøderne i en dansk kommune. Væggene i byrådssalen er rimeligt bare. Vi har verdens smukkeste flag, som vi bruger, når vi fejrer sportsatleter, til fødselsdage og mange andre sammenhænge, sagde Brian Mørch og fortsatte:

- Når man kommer fra udlandet i bil, krydser grænsen og ser dannebrog, så falder skuldrene på plads. Man smiler. Vi er hjemme. Vi skal prale af vores flag, sagde han, som kunne fortælle, at det formentligt var udgiftsneutralt for kommunen, da man sikkert kunne få Danmarks-Samfundet til at sponsorere.

Hvad med størrelsen? Socialdemokratiets Jonas Ring Madsen kunne med det samme melde, at Socialdemokratiet ikke havde noget imod, at dannebrog kom med til byrådsmøderne, men han gik noget op i størrelsen, da Solrød Byråd ikke har en stor byrådssal til rådighed, men byrådet benytter et forholdsvis trangt lokale, hvor der både skal være plads til de 19 byrådsmedlemmer, administrativt personale og tilhørere til møderne.

- For min skyld ingen alarm. Men hvilken størrelse havde du tænkt dig. Skal det fylde hele bagvæggen? ville Jonas Ring Madsen gerne vide, men inden Brian Mørch fik forklaret, om det var et flag i størrelse small eller XL, han havde tænkt, så mødte forslaget modstand fra SF, som ikke var i tvivl.

- Den får du ikke SF med på. Det er et udtryk for populisme. Vi har en flygtningekrise, der er spændinger i verden. Det er tom retorik. Vi tager afstand, smældede Henrik T. Larsen fra Socialistisk Folkeparti.

Emil Blücher fra Liberal Alliance mente, det var lidt svært at komme efter meldingen fra SF også set i lyset af, at han ikke havde gjort sig nogen tanker om dannebrog eller ej.

- Skal vi nu også tage stilling til dannebrog. Det havde jeg ikke skænket en tanke, men vi kan godt gøre det for min skyld, hvis det gør Brian glad. Jeg tolker ikke lige så meget i det som Henrik T. Larsen, sagde Emil Blücher. Han tilføjede med et smil:

- Liberal Alliance er også i valgforbund med Dansk Folkeparti.

Borgmester Niels Hörup havde sympati for forslaget, men han havde et ændringsforslag med, som han spillede ind i flagsnakken.

- Jeg holder ualmindeligt meget af dannebrog. Så det er et sympatisk forslag. Jeg vil foreslå, at vi opsætter et bordflag. Så jeg stiller et ændringsforslag om, at vi i stedet bruger Danmarks-Samfundets splitflag, som Solrød Kommune fik ved Danmarks-Samfundets 100-års jubilæum. Det står nu på mit skrivebord på rådhuset. Det kan vi tage med til byrådsmøderne, det kan så stå foran mig eller måske gå på omgang, forklarede borgmesteren.

Flag i børnestørrelse Et flag i så lille en størrelse var ikke en gangbar løsning for Brian Mørch.

- Jeg synes, det vil være uklædeligt med et bordflag og så et flag i børnestørrelse, sagde forslagsstilleren, som ikke lagde skjul på, at han var skuffet over, at borgmesteren kom med det forslag.

De Konservatives Jan Færch tog afdæmpet ordet og sagde:

- Dannebrog skaber glæde, vi kan støtte begge forslag, om det skal være et stort flag eller et bordflag.

De Radikales Bo Nygaard Larsen slog fast, at det ikke handlede om størrelsen.

- For De Radikale er det kærlig til flaget og ikke størrelsen.

Der var ikke opbakning til Brian Mørchs forslag om et stort flag, til gengæld så var det kun Brian Mørch (DF), der stemte imod, og de tre Socialdemokrater Jonas Ring Madsen, Jytte Willendrup og John Wennerwald, der undlod at stemme, ved borgmesterens ændringsforslag.

Så nu kommer der under alle omstændigheder flag på bordet til byrådets møder i Solrød.