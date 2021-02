Kenneth Kristensen Berth (DF), der står op, kritiserer borgmester i Vallensbæk, Henrik Rasmussen (K), nærmest kameraet, for ikke at gøre nok for at stoppe coronasmitten. Arkivfoto Foto: Photo by Kim Matthai Leland, www.leland.dk

DF kritiserer borgmester: Der skal gøres mere for at stoppe smitte

Sydkysten - 20. februar 2021 kl. 06:40 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Der skal gøres alt, hvad der overhovedet kan gøres, og den nuværende indsats er ikke nok. Sådan lød det fra Dansk Folkepartis Kenneth Kristensen Berth på seneste byrådsmøde i Vallensbæk.

Debatten var indledt af en diskussion om partiets forslag om en suspendering af forældrebetalingen til dagtilbuddene, som ikke blev vedtaget.

- Borgmesteren har sagt, at man bare skal komme med børnene. Jeg forstår det godt, men problemet er, at vi har en høj incidens (antallet af smittede i forhold til kommunens indbyggertal, red.). Vi er i en situation, hvor nabokommunen Ishøj er blevet tvunget til at lukke for skolerne igen, og det vil jeg være rigtig ked af at se ske i Vallensbæk også, sagde Kenneth Kristensen Berth og uddybede:

- Der bliver taget for let på epidemien i Vallensbæk Kommune. Når jeg har været på rådhuset, er mange mødt frem. Man er ikke villig til at gøre ret meget for at reducere forekomsten af corona. Hvis vi kommer i samme situation som Ishøj, vil jeg ikke stå last og brast med borgmesteren.

Afviser kritik

Det er forkert, når Kenneth Kristensen Berth mener, at kommunen tager for let på coronaepidemien, mener borgmester Henrik Rasmussen.

- Vi følger alle retningslinjer, der kommer til os. Vi har oplevet, at de er kommet med kort varsel, og så bliver vi nødt til at sætte os ind i mange ting, og det gør vi sammen. Vi vil ikke have højere smittetal, men vi kan ikke udelukke, at det sker. Vi har også et samfund, vi skal holde kørende, sagde han og uddybede:

- Jeg kan ikke bestemme, hvordan borgerne gebærder sig. Jeg synes, at der går storpolitik i corona. Vi gør, hvad vi kan, dag og nat. Jeg ligger søvnløs om det her om natten. Jeg kan ikke gøre for, hvem der bliver smittet og hvorfor de gør det.

Høj mobilitet

Socialdemokraten Søren Wiborg mener, at kommunen skal gøre alt, hvad den overhovedet kan for at nedbringe smitten. Kenneth Kristensen Berth spurgte på byrådsmødet, hvad de, i hans øjne, høje smittetal skyldes.

- Mange af de kommuner, der ligger højest i incidenstal, er mindre kommuner i hovedstadsområdet, hvor mobiliteten er højere end mange andre steder i landet. Kigger man på, hvor mange der bliver testet, Vallensbæk tester meget. Der er ikke én sandhed, men der er ingen tvivl om, at der matematisk er en skævvridning. Vi gør rigtig, rigtig meget. Jeg er møghamrende ærgerlig over, at vi ligger så højt. Vi tager det her meget alvorligt, sagde han.

Kender ikke årsagen

- Hvis man ikke kender årsagen til smitten, er det svært at gøre noget for at nedbringe smitten. Man anstrenger sig ikke for at finde årsagen, sagde Kenneth Kristensen Berth.?

- Jeg er politiker. Jeg aner det ikke. Det er det, vi har fagfolk til. Dem stoler jeg på, lød borgmesterens svar.

Hans partikammerat Jan Høgskilde har et bud på, hvad de forholdsvis høje smittetal i Vallensbæk og nabokommunerne skyldes.

- Der er mange ansatte på hospitaler, buschauffører og taxachauffører fra Vestegnen. Det kan være en del af årsagen, sagde han.