DF har valgt ny bestyrelse

På generalforsamlingen berettede formand Nanna Olsen, at medlemstallet var status quo siden sidste generalforsamling. Der blev gennemgået, hvad der havde været af sager det sidste års tid, hvor partiet havde været udsat for et par skift i både byrådsgruppe og bestyrelse. Kommunalvalget blev taget til efterretning, hvor DF mistede et mandat, men stadig stod som en del af flertallet sammen med Venstre og Liberal Alliance. Dansk Folkeparti fastholdt viceborgmesterposten samt to formandsposter og vil stadig arbejde for de mærkesager, som er i partiets ånd.