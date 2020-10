Send til din ven. X Artiklen: DF har valgt 82-årig spidskandidat, men bestyrelsen skred Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF har valgt 82-årig spidskandidat, men bestyrelsen skred

Sydkysten - 01. oktober 2020 kl. 17:49 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Dansk Folkeparti i Ishøj har endnu engang valgt at pege på 82-årige Poul Rikardt Jørgensen, som spidskandidat til det kommende byrådsvalg. Men det er ikke sket uden sværdslag.

Umiddelbart efter afstemningen valgte hele bestyrelsen at gå, hvorefter Poul Rikardt Jørgensen også tog titlen som bestyrelsesformand i Dansk Folkeparti Ishøj.

Med stemmerne ni mod seks vandt Poul Rikardt Jørgensen kampvalget over den hidtidige bestyrelsesformand i partiets lokalafdeling, John Nielsen. Men uden udsigt til fornyelse i DF-afdelingen valgte John Nielsen og resten af bestyrelsen at trække sig:

- Vi ønskede en udskiftning i byrådsgruppen, da vi ikke havde tillid til dem længere, forklarer John Nielsen. Med dem, mener han, Poul Rikardt Jørgensen og hans datter, Charlotte Jørgensen, som begge lige nu sidder i Ishøjs byråd.

Dansk Folkeparti i Ishøj Opstillingsliste

Spidskandidat: Poul Rikardt Jørgensen

Charlotte Jørgensen

Thomas Nimtofte

Ole Krümmelbein

John Nielsen



Ny bestyrelse

Formand: Poul Rikardt Jørgensen

Charlotte M. Jørgensen

Bendt Jørgensen

Thomas Nimtofte

Johnny Hansen Spidskandidat: Poul Rikardt JørgensenCharlotte JørgensenThomas NimtofteOle KrümmelbeinJohn NielsenFormand: Poul Rikardt JørgensenCharlotte M. JørgensenBendt JørgensenThomas NimtofteJohnny Hansen - Vi havde meldt ud, at vi ville trække os fra bestyrelsen, såfremt de blev valgt igen, lyder det fra John Nielsen.

Han fortæller, at samarbejdet i DF i Ishøj fungerer dårligt. John Nielsen og Ole Krümmelbein, som ligeledes har trukket sig fra bestyrelsen, fortæller, at samarbejdet mellem byrådsgruppen og bestyrelsen er ikke-eksisterende.

Et års splittelse Historien går tilbage til en generalforsamling i 2019, hvor Poul Rikardt Jørgensen og Charlotte Jørgensen vælger at trække sig fra bestyrelsen og overlade den til nye kræfter - blandt andre John Nielsen, som blev formand og Ole Krümmelbein.

- Siden har der ikke været nogen kontakt mellem bestyrelsen og byrådsgruppen. Vi har ikke haft noget med byrådsgruppen at gøre i den tid, forklarer Ole Krümmelbein.

Her mener Poul Rikardt Jørgensen, at det er den nu tidligere bestyrelse, som ikke gjorde deres arbejde:

- Den nye bestyrelse skulle tage initiativer til møderækker og arrangementer. Det har de ikke gjort. Vi har ikke fået noget at vide om det, forklarer han.

Tager posten tilbage Poul Rikardt Jørgensen og Charlotte Jørgensen kunne efter DF-bestyrelsens nylige tilbagetrækning bekendtgøre, at de havde sammensat en ny bestyrelse, hvor de selv sad i spidsen:

- Vi blev tvunget til det, fordi de nedlagde deres mandater. Vi indkalder medlemmerne igen i foråret, for at få valgt ny bestyrelse. Vi vil gerne have adskilt det politiske og det partipolitiske - man skal ikke gå med flere kasketter end højest nødvendigt. Der er rigeligt at se til i forvejen, siger Poul Rikardt Jørgensen, som udover at sidde i byrådet, er formand for Teknik- og Byggeudvalget, er 2. viceborgmester og medlem af Økonomi- og Planudvalget.

I alt 15 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen, og her peger Ole Krümmelbein på, at mange af dem var kommet på Poul Rikardt Jørgensens foranledning:

- Byrådsmedlem Poul Jørgensen havde fremskaffet en række medlemmer, som stemte på ham og hans datter til at fortsætte i byrådet, forklarer Ole Krümmelbein, som understreger, at de demokratiske spilleregler blev overholdt, hvilket Poul Rikardt Jørgensen også mener:

- Jeg har ikke fremskaffet nogle medlemmer. Nej, nej, nej. De havde selv indkaldt til generalforsamling, og så går jeg ud til nogle medlemmer og spørger, om de kommer til generalforsamling, og det gør de, og så stemmer de, som de gjorde. Det gik lige efter bogen, der var ingen figumdik i det. Det må de så også erkende efter et demokratisk valg, siger Poul Rikardt Jørgensen og fortsætter:

- De blev sure over, at de ikke fik de øverste pladser opstillingslisten, lyder det fra Poul Rikardt Jørgensen.

Fortsat medlemmer John Nielsen mener derimod, at det er på tide, at Poul Rikardt Jørgensen erkender, at DFs Ishøjafdeling trænger til fornyelse:

- For det første på grund af hans alder. Og så har jeg det sådan, at det er på tide med noget fornyelse. Jeg har altid ønsket mig, at der var en pensionsalder for byrådsmedlemmer, lyder det fra John Nielsen.

Poul Rikardt Jørgensen mener ikke, at det er på tide at trække sig:

- Der viste resultatet af opstillingsmødet, at der var medlemmer, som mente, at vi skulle fortsætte. At de (Ole Krümmelbein og John Nielsen, red.) bliver skuffede, det er deres problem, lyder det fra den 82-årige spidskandidat.

Selv om de er skuffede, er Ole Krümmelbein og John Nielsen fortsat er medlemmer af partiet:

- Vi har bare trukket os fra bestyrelsen, men vi er stadig medlemmer af partiet. Vi har ikke smækket med døren. Men vi kan ikke se os som medlemmer af en bestyrelsen, som byrådsgruppen ikke ønsker at samarbejde med, siger han. Både John Nielsen og Ole Krümmelbein kommer til at stå på stemmesedlen henholdsvis som nummer fem og fire i partiet - hvor de i øvrigt ikke ser de store chancer for at blive valgt ind fra.