DEBAT: Seniorråd: Vi kan ikke gennemskue planerne

Sydkysten - 11. februar 2021 kl. 11:00 Af Peter Møller, formand for Seniorrådet i Ishøj Kontakt redaktionen

debat: Aktivitetscentret - det eneste af sin slags i Ishøj kommune for seniorer og ældre medborgere - placeret på plejecenter Kærbo, får rigtig megen omtale for tiden.

Det fylder i Social-og Sundhedsudvalget, i Seniorrådet, i Brugerbestyrelsen på Kærbo, på sociale medier, og ikke mindst hos den helt almindelige senior/ældre borger i Ishøj kommune.

Lukker man Aktivitetscentret, eller hvad er det man har gang i? Det er det spørgsmål der lyder i alle kroge af kommunen.

Vi har i Seniorrådet svært ved at gennemskue spørgsmålet. Vi hører meget fra alle sider. Rygter, "halve vinde" og fakta. Hvad er op og hvad er ned?

Et af mange spørgsmål Seniorrådet stiller er: Hvorfor ændre noget der fungerer fremragende? Her tænker jeg naturligvis, at vi ser bort fra Covid-19 pandemien, og vi må forvente at den forsvinder igen, om ikke før, så når vi alle er vaccineret mod den!

Man har altid været meget rummelige på Kærbo, og vægtet det sociale og faglige lige højt, og med et godt samarbejde mellem ledelse, personale og gruppeledere haft man et velfungerende aktivitetscenter.

Seniorrådet er ikke enige i beslutningen, om at beboerne på Kærbo og andre borgere på 60+ ikke mere i samme omfang vil kunne deltage i aktiviteter sammen. Det der ellers er med til at give en god kemi og livskvalitet for mennesker der er forskellige steder i livet.

Det er ikke uden grund, at det er attraktivt at komme i aktivitetscentret. Der er en god kontakt med brugere og beboere, som kan besøge holdene, og få en oplevelse, og en snak, til opmuntring i hverdagen. Dette samspil er vigtig, idet man enten kender hinanden i forvejen, eller kommer til at kende hinanden.

Seniorrådet har talt med flere borgere 60+ der er meget utilfredse med en ændring. Blandt andet fordi der er et stærkt sammenhold i de forskellige grupper og de ønsker ikke at blive adskilt. Det kan give en følelse af at være på et A eller et B hold, altså om man er rask eller ej.

Et direkte spørgsmål på Facebook lyder: Lukker aktivitetscentret på Kærbo? Hertil svarer formand for Social-og Sundhedsudvalget Merete Amdisen bl.a.:

"Når aktivitetscenteret genåbnet skal der være plads til aktiviteter for og med beboerne på Kærbo OG der skal være plads og rum for samvær og aktiviteter for borgere, der ikke bor på Kærbo. Med andre ord. Der er ikke tale om en lukning af aktivitetscenteret på Kærbo".

Med den udmelding slår Merete Amdisen fast, at Aktivitetscenteret IKKE lukker, og det er vi i Seniorrådet meget tilfredse med, men så er det spørgsmålet om i hvilken form Aktivitetscentret skal fortsætte.

At man måske påtænker at genåbne stedet med forbehold for eventuelle kommende pandemier, er nok at male fanden lige lovlig meget på væggen, og at satse på der bliver plads i Brohuset er særdeles optimistisk. Den "meget store foreningsafdeling" i Brohuset er ved at være fyldt op, og da man samtidig har valgt at rive en større del af Brohuset ned for at få plads til nye boliger, giver det desværre ingen mening.

Seniorrådet vil følge udviklingen tæt.