DEBAT: Grundejer: Vi har intet mod seniorboliger, men lad Vandgrunden være

Sydkysten - 10. juni 2020

DEBAT: 6. maj udtalte borgmester Henrik Rasmussen (H.R.) sig her i Sydkysten om senior boliger på Vandgrunden i Nord.

Lad mig som en begyndelse og en gang for alle slå fast, at ingen i Løkkekrogen er i mod byggeri af seniorboliger i Nord.

Henrik Rasmussens udtalelse om at: "Vi hørte folk var glade for, at området bliver bebygget". En udtalelse H.R. overhovedet ikke har noget belæg for, tvært imod.

Han er tydeligvis i samme indlæg godt klar over, at den udtalelse ikke "holder helt", og er stik imod hans egen forvaltningens anbefalinger. Hvorfor ellers komme med udtalelsen: "Når først det er der, så bliver de glade for det". Denne bemærkning var jo ikke nødvendig, hvis vi gerne ville have det.

I 2018 blev der afholdt 3 dialogmøder med invitation til samtlige borgere i Nordmarken og med deltagelse af og "styret" af forvaltningens personale. Fra Vallensbæk Kommune havde man fremlagt 4 forskellige scenarier, som skulle danne udgangspunkt for fremtidig kommune-, lokal- og trafikplanlægning i Nordmarken.

Under og efter hvert af de nævnte møder blev der først i grupper og efterfølgende af de forskellige grundejerforeninger udarbejdet og indsendt forslag for "deres egne" områder.

Alt dette arbejde med nye ideer og forslag samlede forvaltningen efterfølgende op, og borgerne havde lagt rigtig mange timer i dette arbejde.

Kort tid efter udmøntede det indsendte materiale sig i et hæfte: " Udkast til GOD INFRASTRUKTUR NORDMARKEN 2018.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget Jan Høgskilde (J.H.) kom sin partifælle borgmester H.R. til undsætning d. 13. maj med et mindre indlæg om, at borgmesterens tidligere indlæg med fordel kunne uddybes lidt.

Undskyld mig, Jan Høgskilde, hvorfor holder du og H.R. jer ikke til sagens kerne; og lad så være med at fremlægge noget, der i denne forbindelse er helt irrelevant.

Jeg noterer mig at J.H. skriver følgende: "Fordelen ved seniorboliger er, at det frigiver andre typer boliger - ofte parcelhuse - til gavn for børnefamilier, sammen med, at den ældre ikke længere skal sidde med vedligehold af et stort hus".

Ja - Jan Høgskilde - og?

Din udtalelse er jeg helt enig i, og til det har du min fulde opbakning. Men hvad i himlens navn har det med sagen at gøre?

Det drejer sig om placering af et byggeri intet andet!

Da jeg læste den første del af referatet og beslutningen fra kommunalbestyrelsesmødet d.27, april var min første tanke: " Enten har forvaltningen undladt at fremlægge alt materialet fra 2018, eller også så blæser størstedelen af kommunalbestyrelsen højt og flot på de konklusioner og anbefalinger deres egen forvaltning har udarbejdet fra 2018´s dialogmøder".

Længere nede i samme referat må man så til stor overraskelse læse, at selv samme forvaltning nu anbefaler byggeri på grunden, altså en 180 graders vending? Hvorefter man umiddelbart får den tanke, at forvaltningen må have været ude for et politisk pres for at imødekomme ønsker om dette byggeri?

Meget belejligt undlader man at fortælle højden på byggeriet. Vi har netop konstateret, at der tales om op til 3 etager hvilket vi sige 8 til 10 m.

P.t. er lokalplanen for 2016 gældende, og det er den endnu et stykke tid, i den står der: "Grunden er et rekreativt område og må ikke bebygges". Vedtaget og udarbejdet af kommunalbestyrelsen i 2012.

Her hører vi så, at der er masser af grønne områder i Nordmarken. Ja - H.R. og J.H. det er fuldstændig rigtigt. Men det er også rigtigt, at Vandgrunden er det eneste rekreative område i Nord, som for ikke længe siden har fået en dejlig og ikke billig "ansigtsløftning". Et meget dejligt rekreativt område som vi i øvrigt tidligere har komplimenteret kommunen for.

En venlig anbefaling til samtlige kommunalpolitikere i Vallensbæk. Prøv at læse kommunens egne: Projektskitser - god infrastruktur Nordmarken 2018 og Arbejdsnotat Sags-jour.nr.: 17-6410 April 2018.

Hvad har fået jer til at negligere forvaltningens analyser, vurderinger og anbefalinger fra 2018?

Intet er jo ændret i den 2-årige periode. hvad Vandgrunden angår.

Lad dog være med at fortælle læserne at der ikke er andre alternativer for byggeri af den karakter i Nordmarken.

H.R.s indlæg i Sydkysten 27. maj har jeg noteret mig og læst, men kommentarer til det må så komme som en "følgeton".

VUCs sportsplads kom jo allerede på tale i 2018. Der kan der snildt bygges 7 til 8 blokke af samme størrelse som ældreboligerne i Pilehavehuse (ældrecenter), hvor der i 2021 vil være 56 boliger.

Byggeri af samme karakter vil på VUC-grunden svarer til 56 - 64 boliger og man ønsker blot 20 boliger. (Og her mener kommunalbestyrelsen nok - indtil videre)!

Nej - grunden er p.t. ikke til salg, men mere end en politiker fortalte ved møderne i 2018 at VUC- grunden ikke kunne komme til salg før i 2021 eller 2022, og der er vi jo om ikke så længe.

Eller er problemet snarere det, at kommunen skal have pungen op af lommen?

Så læg dog "et par kroner" på skatten, ellers risikerer vi måske at VUC-grund forsvinder til anden side.

I øvrigt bedyrede I i 2018 at der ikke ville blive bygget på Vandgrunden i mange år ud i fremtiden, og at det var blot en ide.

Ærlig snak her?

Det var jo allerede dengang som nu, afgjort hvad der skulle ske. "Langt ud i fremtiden" er altså 2 år i kommunale termer.

Til læserne - så er og var vores forslag til OMRÅDE FORNYELSE OG INFRASTRUKTUR primært omhandlende: Trafiksikkerhed for børn (Løkkekrogen er skolevej for børn fra den Nordøstlige del af Nordmarken og til Pilehaveskolen samt en fritidsklub).

Forældre skal ligeledes have en trafiksikker vej, uden motoriseret trafik når de fra naboområderne færdes via Løkkekrogen for at aflevere deres børn til h.h.v. vuggestuer og børnehaver.

Her taler vi om rigtig mange små og store personer. På netop den grund kommunen nu vil bebygge, er det fra Løkkekrogen anbefalet, at der anlægges cykel - og gangstier, og tilsvarende (på samme grund) mod Albertslund Centret.

Uden gener for den bløde trafik er der peget på en løsning for biltrafik og parkering af biler, hvor blød- og hård trafik kun skal krydse hinanden et eneste sted.

I øjeblikket cykler børn på fortovene på grund af den bilende trafik. En trafik som vi i vores forslag ønsker minimeret netop af hensyn til de bløde trafikanter.

Området har en biodiversitet, som kun er at finde få steder i Nord, og ikke af samme omfang.

Med øget byggeri netop her vil alle omkringboende (inklusive vuggestuer og børnehaver) blive udsat for netop det, man bryster sig af at bekæmpe og vil undgå i kommunen. Og det skulle så være, røg, støj, møg, trængsel og hastighed. Dette refereret fra kommunens egne notater.

Bekæmpelsen af eller at undgå disse gener er temmelig svære at få øje på i kommunalbestyrelsens beslutning.

En lille sidebemærkning til forældre med børn i vuggestuer og børnehaver. Byggeriet vil blive nærmeste nabo i 1½ til 2 år. Med støj, møg, trængsel og uundgåelig forurening af luft. Som en yderligere oplysning så vil mindst en side af legepladserne vende ud mod en evt. kommende byggeplads.

Bebyggelse af det nævnte område kan i.flg. meteorologer og geologer på sigt medvirke til voldsomme problemer.

Citat fra BOLIUS: I Danmark forventes der mere regn, særligt i sensommeren og vinterhalvåret, og regnen vil komme i store mængder på meget kort tid. Der vil også blive flere skybrud. Hvilket især vil ramme den østlige det af Danmark.

For de interesserede læsere af dette, slå engang op på dingeo.dk/kort/flood på internettet.

Ved byggeri på Vandgrunden vil Løkkekrogen opnå endnu færre arealer til at aftage voldsomme nedbørsmængder. Hvilket ikke er blevet bedre af at mange har flisebelagt større dele af deres haver.

Allerede i 2007 - 2011 og 2014 havde Løkkekrogen store problemer med, at regnvandet ikke kunne trænge ned i jorden grundet voldsomme regnmængder over lang tid, og kloaksystemet var dengang ude af stand til at bortlede de store nedbørsmængder. I 2011 havde vi haver hvor vandet stod 10 - 15 mm fra at løbe ind over sokler og under gulve. Hvilket også er blevet oplyst til kommune.

Og hvem er i sidste ende de ansvarlige?

Som en sidste bemærkning:

Det havde set lidt smukkere ud, hvis kommunen havde inviteret til møde med alle involverede parter, i stedet for at det skal foregå via lokalpressen i fuld offentlighed.

Hasse Greis Persson

Løkkekrogen 36, 2625 Vallensbæk