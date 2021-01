DEBAT: Gør Arken til vaccinecenter

Af Uwe Max Jensen Provokunstner Jægergårdsgade 152, Aarhus C

DEBAT: Kunstmuseet Arken er i øjeblikket en af de mange kulturinstitutioner, der er lukket ned. I stedet for bare at lade museet stå tomt og uvirksomt hen, bør man genåbne det for offentligheden som midlertidigt coronavirus-vaccinecenter.